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В Киев прибыл прокурор Международного уголовного суда

В Киев прибыл прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице суда в социальной сети X (бывший Twitter).

Источник: Reuters

«Прокурор Хан посетил Национальную детскую больницу “Охматдет”», — сказано в публикации.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что причиной попадания украинской ракеты по больнице «Охматдет» в Киеве стало размещение властями страны систем ПВО вблизи объектов гражданской инфраструктуры и в жилых кварталах.

Небензя предположил, что упавший на медучреждение снаряд ВСУ был выпущен для того, чтобы сбить российскую ракету, метившую по военному заводу имени Артема. Дипломат напомнил, что завод расположен всего в двух километрах от детской больницы.