Опубликованы кадры пуска ракеты «Калибр» на учениях «Океан-2024»

Кроме того, министерство опубликовало кадры Головной фрегат Северного флота «Адмирал Головко» пуска крылатой ракеты «Уран» береговым комплексом «Бал» Тихоокеанского флота, а также крылатой ракеты «Оникс» береговым ракетным комплексом «Бастион».