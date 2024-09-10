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Опубликованы кадры пуска ракеты «Калибр» на учениях «Океан-2024»

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минобороны России показало видео пуска ракеты «Калибр» на учениях «Океан-2024». Его выполнил головной фрегат Северного флота «Адмирал Головко».

Кроме того, министерство опубликовало кадры Головной фрегат Северного флота «Адмирал Головко» пуска крылатой ракеты «Уран» береговым комплексом «Бал» Тихоокеанского флота, а также крылатой ракеты «Оникс» береговым ракетным комплексом «Бастион».

учения