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Гонка вооружений и отражение агрессии. Заявления Путина на учениях «Океан-2024»

Вашингтон стремится достичь военного превосходства и тем самым сломать сложившийся баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также провоцирует гонку вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы учений «Океан-2024».

Он также отметил, что страна должна быть готова отразить возможную военную агрессию на любых направлениях.

ТАСС собрал основные тезисы главы государства.

Об учениях «Океан-2024»

Российские вооруженные силы впервые за три десятилетия проводят «столь масштабные» командно-штабные учения на море, как «Океан-2024».

Они одновременно пройдут в акваториях «Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного и Каспийского и Балтийского морей». В них примут участие не только корабли ВМФ, но и дальняя, и военно-транспортная авиация.

Китайская армия принимает участие в командно-штабных учениях «Океан-2024», а в качестве наблюдателей выступают представители 15 стран.

Участники учений «Океан-2024» отработают удары высокоточным оружием и проверят слаженность ВМФ и ВКС.

О готовности отразить агрессию

Страна должна быть готова к любому развитию обстановки, а вооруженные силы — «обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне».

О гонке вооружений

Вашингтон «своими агрессивными действиями» стремится достичь военного превосходства и тем самым сломать архитектуру безопасности и баланс сил в АТР: «Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников».

США желают нанести России стратегическое поражение, для чего наращивают военное присутствие у ее границ: «Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Вашингтон уже отрабатывает переброску и развертывание своих перспективных ракетных систем в АТР: «США и их союзники открыто заявляют о своих планах по развертыванию ракет средней и меньшей дальности в так называемых передовых зонах».

Об укреплении ВМФ

Россия будет укреплять Военно-морской флот, «включая его стратегическую ядерную составляющую».

О героизме моряков

Моряки, участвующие в спецоперации, являются «настоящими героями», которые «наносят сокрушительные удары по противнику».

учения
Путин Владимир