Гонка вооружений и отражение агрессии. Заявления Путина на учениях «Океан-2024»

Он также отметил, что страна должна быть готова отразить возможную военную агрессию на любых направлениях.
ТАСС собрал основные тезисы главы государства.
Об учениях «Океан-2024»
Российские вооруженные силы впервые за три десятилетия проводят «столь масштабные» командно-штабные учения на море, как «Океан-2024».
Они одновременно пройдут в акваториях «Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного и Каспийского и Балтийского морей». В них примут участие не только корабли ВМФ, но и дальняя, и военно-транспортная авиация.
Китайская армия принимает участие в командно-штабных учениях «Океан-2024», а в качестве наблюдателей выступают представители 15 стран.
Участники учений «Океан-2024» отработают удары высокоточным оружием и проверят слаженность ВМФ и ВКС.
О готовности отразить агрессию
Страна должна быть готова к любому развитию обстановки, а вооруженные силы — «обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне».
О гонке вооружений
Вашингтон «своими агрессивными действиями» стремится достичь военного превосходства и тем самым сломать архитектуру безопасности и баланс сил в АТР: «Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников».
США желают нанести России стратегическое поражение, для чего наращивают военное присутствие у ее границ: «Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
Вашингтон уже отрабатывает переброску и развертывание своих перспективных ракетных систем в АТР: «США и их союзники открыто заявляют о своих планах по развертыванию ракет средней и меньшей дальности в так называемых передовых зонах».
Об укреплении ВМФ
Россия будет укреплять Военно-морской флот, «включая его стратегическую ядерную составляющую».
О героизме моряков
Моряки, участвующие в спецоперации, являются «настоящими героями», которые «наносят сокрушительные удары по противнику».