The Hill: миссия ВМФ США провалилась, мировая торговля под угрозой

Теперь корабли направляются вокруг мыса Доброй Надежды в Африке, а это увеличивает протяженность маршрутов почти на 18 000 километров, требует до двух недель на каждое путешествие и дополнительный расход топлива на 1 млн долларов. Страховые взносы взлетели на 1000%, а доставка контейнера, которая раньше обходилась в 1500 долларов, теперь стоит 6000 долларов.