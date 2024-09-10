The Hill: миссия ВМФ США провалилась, мировая торговля под угрозой

Эта неудача, согласно статье The Hill, ставит под сомнение саму суть существования ВМФ США. Американский флот, по всей видимости, отказывается от своей ключевой миссии — поддержания жизненно важных морских путей открытыми для торговли.
После девятимесячной миссии по отвоевыванию контроля над Суэцким каналом и Красным морем у йеменских повстанцев-хуситов ударная группа во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр» вернулась в США, так и не вытеснив поддерживаемых Ираном хуситов.
Больше проходило только через Ла-Манш и Малаккский пролив. Суэцкий канал лишился торговли примерно на 1 трлн долларов, потеряно 40% всех торговых потоков между Европой и Азией.
По оценкам Defence 360, по морю идет 90% всей мировой торговли (в денежном выражении). Это обеспечивает США ежегодный торговый оборот на сумму 5,4 трлн долларов и поддерживает 31 млн рабочих мест в Америке.
Теперь корабли направляются вокруг мыса Доброй Надежды в Африке, а это увеличивает протяженность маршрутов почти на 18 000 километров, требует до двух недель на каждое путешествие и дополнительный расход топлива на 1 млн долларов. Страховые взносы взлетели на 1000%, а доставка контейнера, которая раньше обходилась в 1500 долларов, теперь стоит 6000 долларов.
Сохранение этих морских путей открытыми было ключевой задачей ВМФ США с момента его основания. Он создавался для защиты торгового судоходства, и эта роль сохраняется по сей день. Как однажды сказал Джон Кеннеди, «Соединенные Штаты должны контролировать море, если это необходимо для защиты нашей безопасности».
Чтобы решить проблемы национальной безопасности XXI века, нам нужен наш флот больше, чем когда-либо. Он особенно важен в современном мире, ведь, как любит говорить (адмирал ВМС в отставке) Майк Гилдей, «мировая экономика держится на морской воде».
Однако, когда ударная группа «Дуайт Эйзенхауэр» в августе вернулась в американский Норфолк, она не вывесила баннер с надписью «миссия выполнена». Разумеется, флот похвастался, что развертывание было «беспрецедентным». Его также можно характеризировать, как первый случай со времен Второй мировой войны, когда авианосец США подвергался постоянной прямой угрозе со стороны противника.
На боевой вахте американские корабли выпустили по беспилотникам хуситов 155 ракет «Стандарт-2», по наземным целям — 135 крылатых ракет «Томагавк». Военно-морские самолеты выпустили около 60 ракет класса «воздух-воздух» и 420 ракет класса «воздух-поверхность».
Классическая формула одного из отцов военно-морской стратегии США Джулиана Корбетта гласит: «Целью военных действий с использованием военно-морских сил всегда прямо или косвенно является установление господства на море или недопущение установления господства на море противника».
Есть две возможные причины провала. Во-первых, у ВМФ США нет ни средств, ни опыта, чтобы что-то изменить. Во-вторых, администрация Байдена пришла к выводу, что стоимость, риск и стратегическая ценность выполнения такой миссии не стоят политических усилий. Какой бы ни была причина, неудача подорвала один из ключевых аргументов, обосновывающих содержание дорогостоящего военно-морского флота.
Как пишет издание, есть три способа решить текущую проблему. Во-первых, надо признать, что инструменты, используемые ВМФ США, не подходят для этой проблемы.
Даже с учетом того, что США узнали о применении беспилотников в российско-украинском конфликте, они недостаточно быстро адаптируются, чтобы оснастить свои корабли для новой ассиметричной реальности.
Во-вторых, США склонны считать выпущенные боеприпасы, а не оценивать результаты. Это мышление времен Вьетнамской войны. Флот должен оценивать свою эффективность и результативность.
В-третьих, политические лидеры должны нести ответственность за отправку плохо оснащенного флота для реализации плохо сформулированной миссии. Сейчас в стране разгар напряженной предвыборной кампании, и ни один кандидат, вероятно, не признает, что у США нет ресурсов или политической воли, чтобы вернуть себе контроль над этим жизненно важным морским путем.