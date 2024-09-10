Euractiv: премьер Польши Туск отменил визит в Германию

Дональд Туск был приглашен на церемонию награждения премией M100 Media Award «за укрепление демократии, свободы слова и прессы, а также европейского взаимопонимания». Мероприятие запланировано на 21 сентября. Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен был произнести вступительную речь.
«С глубоким сожалением сообщаем, что канцлер Олаф Шольц был вынужден отменить свое участие в M100 Media Award из-за нестыковок в расписании. Премьер-министр Дональд Туск также не сможет присутствовать на церемонии лично из-за важных национальных обязательств», — говорится на сайте мероприятия.
По словам источников Euractiv, основная причина ухудшения отношений Германии и Польши — подробности произошедшего в сентябре 2022 года подрыва «Северных потоков», к которым пришли немецкие следователи. 21 июня ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, который, как писали СМИ, 6 июля бежал на Украину из Польши на машине украинского посольства.
Дональд Туск, комментируя заявление о возможной причастности Польши к подрыву газопроводов, призвал «всех инициаторов и покровителей ''Северного потока'' извиниться и замолчать». Как писала The Wall Street Journal, польские прокуроры объяснили немецким коллегам, что в ордере на арест Владимира Журавлева был указан некорректный адрес.