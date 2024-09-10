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Euractiv: премьер Польши Туск отменил визит в Германию

Премьер-министр Польши Дональд Туск отменил запланированный в сентябре визит в Германию на фоне недопонимания стран из-за расследования взрыва на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», пишет Euractiv со ссылкой на источники. В конце августа стало известно, что Польша отказала ФРГ, отвечающей за расследование, в выдаче подозреваемого в подрыве.

Источник: РИА "Новости"

Дональд Туск был приглашен на церемонию награждения премией M100 Media Award «за укрепление демократии, свободы слова и прессы, а также европейского взаимопонимания». Мероприятие запланировано на 21 сентября. Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен был произнести вступительную речь.

«С глубоким сожалением сообщаем, что канцлер Олаф Шольц был вынужден отменить свое участие в M100 Media Award из-за нестыковок в расписании. Премьер-министр Дональд Туск также не сможет присутствовать на церемонии лично из-за важных национальных обязательств», — говорится на сайте мероприятия.

По словам источников Euractiv, основная причина ухудшения отношений Германии и Польши — подробности произошедшего в сентябре 2022 года подрыва «Северных потоков», к которым пришли немецкие следователи. 21 июня ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, который, как писали СМИ, 6 июля бежал на Украину из Польши на машине украинского посольства.

Дональд Туск, комментируя заявление о возможной причастности Польши к подрыву газопроводов, призвал «всех инициаторов и покровителей ''Северного потока'' извиниться и замолчать». Как писала The Wall Street Journal, польские прокуроры объяснили немецким коллегам, что в ордере на арест Владимира Журавлева был указан некорректный адрес.