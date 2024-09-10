Euractiv: премьер Польши Туск отменил визит в Германию

Премьер-министр Польши Дональд Туск отменил запланированный в сентябре визит в Германию на фоне недопонимания стран из-за расследования взрыва на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», пишет Euractiv со ссылкой на источники. В конце августа стало известно, что Польша отказала ФРГ, отвечающей за расследование, в выдаче подозреваемого в подрыве.