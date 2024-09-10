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В США заявили об отсутствии поддержки ударов ВСУ вглубь России

США по-прежнему не поддерживают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России, хотя планируют обсудить эту тему с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает телеканал CNN.

Источник: AP 2023

«В нашем взгляде ничего не изменилось. Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно — не оружием производства США. Это все еще наша политика и наш подход», — рассказал представитель президентской администрации.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден обсудит с премьер-министром Великобритании Стармером разрешение ВСУ наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Он добавил, что США намерены выслушать представителей Украины, чтобы «выработать собственную оценку того, сейчас необходимо Киеву и какую поддержку Вашингтон может предоставить».