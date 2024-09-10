Asia Times: Американская империя падет, появится китайский гегемон?

В последующие годы Европа теряла свои колонии. А уникальное мировое положение США того времени, с непропорциональной долей в мировой торговле и инвестициях, было аномальным и, вероятно, неустойчивым. Позиция отрицания в то время, когда упадок уже был неизбежен, слишком быстро трансформировалась в нынешнюю позицию отрицания, когда упадок уже идет полным ходом.