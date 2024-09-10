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Посольство посоветовало гражданам Таджикистана не ездить в Россию

Посольство Таджикистана в Москве рекомендовало согражданам временно воздержаться от поездок в Россию.

Источник: AP 2023

В диппредставительстве связали это с продолжающимся «режимом усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу».

«Ввиду продолжающегося в Российской Федерации режима усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на наземных и воздушных пунктах пропуска, Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении посольства.

Представитель российского МИДа Мария Захарова 27 апреля заявилао «проверочных мероприятиях» на российской границе, которые проводят «вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу» на фоне повышенных мер безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле» и сохраняющейся террористической угрозы.

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дипломатия