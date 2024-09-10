Борьба между Россией и Европой разделила крошечную балканскую страну

Как пишет The New York Times, это вызвало спор между кабинетом министров и президентом, чьи ограниченные полномочия включают утверждение послов.
Президент Черногории Яков Милатович был настолько потрясен идеей того, что человек, имеющий двойное гражданство (Черногории и России) и выражающий открытую поддержку Кремлю, будет представлять Черногорию в Москве, что пригласил его на собеседование.
Решив, что кандидат не подходит на должность посла в Москве и не соответствует обязательствам Черногории как члена НАТО, включая поддержку украинских военных, Милатович попросил правительство найти более подходящего кандидата.
Крошечная Черногория с населением 600 000 человек — бывшая югославская республика, десятилетиями разрываемая между Востоком и Западом. Она желанна как для НАТО, так и для Москвы из-за ее глубоких заливов в Средиземном море. В 2017 году, когда Черногория присоединилась к Североатлантическому альянсу, казалось, что она встала на путь отхода от России.
Когда черногорцы избрали президентом Милатовича, а потом отдали большинство голосов на выборах в законодательный орган его союзникам по движению «Европа сейчас» — партии, возглавляемой Спаичем, эти два политика были прочно объединены целями вступления Черногории в Европейский союз и искоренения коррупции и преступности, которые долгое время терзали страну.
Сторонники Спаича, в свою очередь, обвинили Милатовича в подрыве избранного правительства. «Он растоптал свои обещания быть президентом для всех черногорцев», — говорится в заявлении, опубликованном движением «Европа сейчас».
Членство Черногории в НАТО, против которого яростно выступали многие этнические сербы страны, включая тех, кто сейчас находится в составе правительства, закрыло последний значительный пробел в контроле Североатлантическим альянсом северного побережья Средиземного моря. Оно также положило конец надеждам Москвы закрепиться там для своих военных целей. Сохранение членства в НАТО, по словам Милатовича, не вызывает сомнений, но многие обещания, данные перед прошлогодними выборами, невыполнимы.
Явным доказательством этого, как он утверждает, стала резолюция, принятая парламентом в июле. В ней говорится, что нацистское марионеточное правительство в соседней Хорватии во время Второй мировой войны допустило геноцид в своем концентрационном лагере Ясеновац, который называют «Балканским Освенцимом».
Эту резолюцию продвигали этнические сербы, возмущенные проведением ООН мероприятий в память жертв геноцида, якобы совершенного боснийскими сербами в 1990-х годах. Резолюцию «протолкнул» спикер парламента, политик сербского происхождения Андрия Мандич, дружественно настроенный по отношению к Кремлю.
В июле Мандич был оправдан вышестоящим судом.
Спор с Хорватией из-за резолюции затмил все, что несколькими неделями ранее приветствовал Брюссель, посчитав, что страна добилась прогресса на пути вступления в ЕС.
К тому же, к разочарованию западных политиков, усилились перепалки между Милатовичем (экономистом, получившим образование в Оксфорде) и Спаичем (бывшим инвестиционным банкиром). Их предыдущий союз был разрушен острыми разногласиями по поводу включения в правительство видных пророссийских и просербских политиков и того, что президент считает объединением общественного вещания, государственных предприятий и других организаций с политическими лоялистами.
Милатович недоволен тем, что в Черногории раздутое правительство и тем, что Спаич не смог правдиво объяснить свои отношения с До Квоном — главой неудачного криптобизнеса, рухнувшего в 2022 году. Квон бежал в Черногорию, где в прошлом году был заключен в тюрьму. Спаич отрицает личный интерес к бизнесу Квона и утверждает, что только инвестировал в него деньги от имени инвестиционного фонда, на который работал в Сингапуре.
Хотя движение «Европа сейчас» заняло первое место, результаты оказались хуже, чем ожидалось.
Чтобы сформировать парламентское большинство, лидеры движения обратились к пророссийским законодателям, в том числе к Мандичу и его союзникам.
Мандичу пришлось умерить свой публичный энтузиазм в отношении президента России Владимира Путина в обмен на вхождение в правительство Спаича. Он подписал коалиционное соглашение, обещающее поддержку членству в НАТО и ускоренному вступлению Черногории в ЕС.
Настоящий премьер-министр Черногории сейчас Мандич, а не Спаич. Спаич не друг Путина, но он действительно зависит от Мандича и его союзников, чтобы удержаться на посту премьера.
«“Европа сейчас” является движущей силой парламентского большинства с точки зрения численности, но с точки зрения интеллектуального руководства и риторики кажется, что за рулем кто-то другой», — сетует Милатович.