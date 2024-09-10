Борьба между Россией и Европой разделила крошечную балканскую страну

Милатович недоволен тем, что в Черногории раздутое правительство и тем, что Спаич не смог правдиво объяснить свои отношения с До Квоном — главой неудачного криптобизнеса, рухнувшего в 2022 году. Квон бежал в Черногорию, где в прошлом году был заключен в тюрьму. Спаич отрицает личный интерес к бизнесу Квона и утверждает, что только инвестировал в него деньги от имени инвестиционного фонда, на который работал в Сингапуре.