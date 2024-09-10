Экс-глава МИД Австрии сделала комплимент Путину

Кнайсль уехала из Австрии после волны критики из-за ее связей с Россией. В марте стало известно, что Кнайсль окончательно перебралась в РФ и планирует построить дом на востоке страны. При этом российский паспорт Кнайсль получать не собирается, ведь иметь два гражданства — то же, что «быть замужем за двумя людьми».