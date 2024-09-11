Путин обсудит с кабмином развитие регионов и текущие вопросы

Калининградская область традиционно считается стратегическим регионом в силу своего географического положения. Это анклав: регион полностью отделен от остальной территории России границами иностранных государств и международными морскими водами. На севере и востоке область граничит с Литвой, на юге — с Польшей, на западе и юго-западе омывается Балтийским морем и его опресненными заливами — Куршским и Калининградским.