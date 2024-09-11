Путин обсудит с кабмином развитие регионов и текущие вопросы

Перед этим, как и всегда на совещаниях главы государства с кабмином, будут обсуждаться текущие вопросы.
Как сообщала пресс-служба Кремля, с докладами на тему развития регионов выступят министр экономического развития Максим Решетников и врио секретаря генсовета партии «Единая Россия», полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
Региональное развитие
Глава государства держит на контроле социально-экономическое развитие субъектов РФ. Путин неоднократно подчеркивал, что «работа по развитию регионов идет непрерывно», особое внимание уделяется созданию социальных учреждений, в том числе больниц, школ, детских садов.
Принимаются меры для равномерного развития территорий. Так, Путин поручал к 1 октября утвердить индивидуальные программы для 10 российских регионов, нуждающихся в улучшении показателей. В свою очередь глава Минэкономразвития докладывал президенту, что соответствующие планы будут утверждены кабмином в конце сентября — в октябре, чтобы финансирование началось в рамках федерального бюджета 2025 года.
В список «отстающих» регионов вошли Республика Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тува, Хакасия, Чувашия, Алтайский край, Кировская, Курганская и Псковская области.
Ситуация в Калининградской области
Калининградская область традиционно считается стратегическим регионом в силу своего географического положения. Это анклав: регион полностью отделен от остальной территории России границами иностранных государств и международными морскими водами. На севере и востоке область граничит с Литвой, на юге — с Польшей, на западе и юго-западе омывается Балтийским морем и его опресненными заливами — Куршским и Калининградским.
Путин не в первый раз собирает федеральный кабмин для обсуждения ситуации в Калининградской области. В январе, например, он проводил отдельное совещание по этой теме — во время своей поездки в регион.
Традиционно президент получает доклады и от руководителей субъектов. В середине августа глава государства провел встречу с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных (во время единого дня голосования он был избран главой региона). Они обсудили социально-экономическое развитие региона.
В том числе в повестке были вопросы транспортной доступности. Путин заверил, что субсидирование авиаперелетов в регион продолжится. Развиваются и морские перевозки: в 2028 и 2029 годах предусмотрена сдача еще двух паромов для области.
Сам Беспрозванных обратил внимание президента на несколько вопросов, в том числе на нехватку кадров. Президент предложил один из способов решить проблему — использовать новые технологии и средства автоматизации. Беспрозванных также отмечал, что Калининградская область нуждается в помощи федерального центра в вопросах модернизации системы утилизации и хранения отходов.