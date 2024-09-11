Школьникам из отдаленного села в Кыргызстане подарили класс русского языка

— Это важный день, ведь в нашей школе появился не просто еще один кабинет русского языка, но и класс, отвечающий всем современным требованиям. Мы очень этому рады, — сказала директор школы Сапаркул Жетимишбаева. — Наше учебное заведение считается лучшим в районе, и теперь, надеюсь, знания учащихся умножатся. Очень многие дети хотят учиться именно в русских классах, и новый кабинет позволит исполнить их мечту.