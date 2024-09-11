Школьникам из отдаленного села в Кыргызстане подарили класс русского языка

Подарок к новому учебному году получили ученики средней общеобразовательной школы имени Садырбека Абдракманова в высокогорном селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области КР. В учебном заведении открылся обновленный класс русского языка и литературы на 36 мест. Это произошло благодаря автономной некоммерческой организации «Русская гуманитарная миссия» (АНО «РГМ»), которая безвозмездно сделала капитальный ремонт в помещении, предоставила современное оборудование — интерактивную панель, ноутбук, звуковые колонки, устройство с копировальными функциями, принтер и сканер, а также удобную мебель.
— Кызыл-Суу — село с давней богатой историей. Основанное около 1875 года на месте небольшого поселка Сливкино, оно было названо в честь православного праздника — Покровкой, а в 1992 году переименовано по названию местной реки Чон Кызыл-Суу, что с кыргызского переводится как «большая красная вода». Село расположено в 400 километрах от Бишкека, проживает здесь более 15000 человек.
Местная школа является одной из самых крупных в районе, на уроки сюда ежедневно приезжают ребята из близлежащих населенных пунктов — Саруу, Оргочор, Жалгыз-Орук и других. В общей сложности в школе обучается около 1500 учеников, из них более 800 — на русском языке. Дети, получающие образование на родном кыргызском, также изучают русский язык с первого по 11-й классы. Полноценный ремонт и обновление мебели и технического оборудования пустовавшего ранее кабинета не проводились много лет, — сообщили в организации.
Открытие нового класса совпало с первым днем учебного года, что сделало праздник еще более радостным. «После школьной линейки гостей ждала теплая встреча, подготовленная педагогами и учащимися, — небольшой концерт, на котором ребята исполнили национальный и русский танцы. Было и традиционное кыргызское угощение», — отметили в АНО.
— Это важный день, ведь в нашей школе появился не просто еще один кабинет русского языка, но и класс, отвечающий всем современным требованиям. Мы очень этому рады, — сказала директор школы Сапаркул Жетимишбаева. — Наше учебное заведение считается лучшим в районе, и теперь, надеюсь, знания учащихся умножатся. Очень многие дети хотят учиться именно в русских классах, и новый кабинет позволит исполнить их мечту.
АНО «Русская гуманитарная миссия» не первый год реализует в Кыргызстане образовательные проекты. Так, в 2020 году был открыт кабинет русского языка в школе N 2 в Караколе — в классе сделали ремонт, закупили новейшее техническое оборудование и мебель, пополнили библиотечный фонд. В 2021-м в нескольких учебных заведениях благодаря организации открылись уголки русской литературы, которым предоставили две тысячи книг. Всего же «РГМ» доставила в Кыргызстан более 20 тысяч учебников на русском языке. Книги получили 16 школ Тюпского района Иссык-Кульской области.
Три года назад «РГМ» провела в республике конкурс для преподавателей русского языка, 10 победителей которого провели неделю в Москве. А в декабре 2023-го организация и ОАО «Российские железные дороги» передали партию учебно-лабораторного оборудования, технических средств обучения и электронных пособий в школу при Кыргызско-Российском Славянском университете и профессиональный лицей N 97.
Татьяна Орлова, заместитель директора автономной некоммерческой организации «Русская гуманитарная миссия»:
— «Русская гуманитарная миссия» осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации. Основными направлениями являются гуманитарные, образовательные и медицинские проекты. На сегодня нами успешно реализованы различные программы в таких странах, как Палестина, Ливан, Сирия, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.