Байден заявил о работе над вопросом о разрешении ВСУ наносить удары вглубь РФ

В Вашингтоне прорабатывают вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Об этом заявил журналистам президент США Джо Байден.
«Мы работаем над этим прямо сейчас», — цитирует РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен дал понять, что США проведут переговоры об использовании Украиной западного оружия большой дальности против России. Он заявил о намерении «рассмотреть и выслушать» данную просьбу Киева.
По информации СМИ, Блинкен и министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми 11 сентября посетят Киев, чтобы озвучить разрешение на удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS.
Напомним, в конце августа Украина передала США список целей в РФ для возможных ударов. Министр обороны страны Рустем Умеров заявлял, что просьба Киева о снятии ограничений на использование американского оружия находится на рассмотрении.