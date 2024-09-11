Небензя: После ударов ВС РФ стоит ждать некрологи о гибели западных наемников

После серии мощных ударов ВС РФ по украинским военным объектам Западу следует ждать некрологи на своих наемников в рядах ВСУ. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации.
Дипломат напомнил, что российские военные за последнее время осуществили внушительные и эффективные удары по военным объектам на Украине. В их числе — учебно-тренировочный центр ВСУ в Полтаве, а также гостиница в Кривом Роге, где проживали офицеры украинской разведки.
По словам Небензи, отличительной особенностью данной серии ударов стала ликвидация значительного числа иностранных инструкторов, специалистов и наемников, пишет РИА Новости.
Поэтому, отметил постпред, можно ожидать большое количество некрологов о внезапной кончине высокопоставленных американских, британских, французских, польских и шведских военных.
Россия, подчеркнул Небензя, изначально предупреждала, что любой, кто помогает клике Владимира Зеленского удерживать на плаву ее военный потенциал, становится законной целью для ВС РФ.
Между тем, на днях военные РФ нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Сумской области. В результате ракетного удара было уничтожено около 30 иностранцев, а также военная техника.