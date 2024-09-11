Небензя: После ударов ВС РФ стоит ждать некрологи о гибели западных наемников

Дипломат напомнил, что российские военные за последнее время осуществили внушительные и эффективные удары по военным объектам на Украине. В их числе — учебно-тренировочный центр ВСУ в Полтаве, а также гостиница в Кривом Роге, где проживали офицеры украинской разведки.