В Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи ООН

Но особенностью новой годичной сессии является акцент на технологии искусственного интеллекта и разработку регулирования в этой стремительно развивающейся сфере. В частности, в рамках ООН будет создана рабочая группа для формулирования стандартов использования машинного разума, к деятельности которой привлекут крупные IT-компании.