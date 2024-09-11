В Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Ее председатель Филемон Янг (премьер-министр Камеруна с 2009 по 2019 год) принял полномочия от своего предшественника после заключительного пленарного заседания 78-й сессии, которое состоялось во вторник.
Повестка дня привычно состоит из ключевых международных проблем: урегулирование конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке и Украине, обеспечение устойчивого развития, оказание помощи нуждающимся странам, изменение климата.
Но особенностью новой годичной сессии является акцент на технологии искусственного интеллекта и разработку регулирования в этой стремительно развивающейся сфере. В частности, в рамках ООН будет создана рабочая группа для формулирования стандартов использования машинного разума, к деятельности которой привлекут крупные IT-компании.
Еще одним событием станет проведение Саммита будущего с 22 по 23 сентября. На нем, как намекает название, попытаются договориться о построении лучшего будущего. В повестке — глобальное управление, устойчивое развитие, вопросы молодежи и следующих поколений, цифровые технологии.
Наконец, главное мероприятие — неделя высокого уровня, которая пройдет 24−30 сентября. На нее ежегодно съезжаются главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств из стран — членов ООН. Делегацию нашей страны возглавит глава МИД России Сергей Лавров, чье выступление с ооновской трибуны планируется 28 сентября.