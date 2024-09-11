Судьбоносная ночь: Трамп и Харрис сошлись на дебатах

03.30 Точные темы дебатов и тем более вопросы для кандидатов перед встречей не раскрываются. Как ожидается, стороны поговорят о наиболее актуальных проблемах внутренней повестки дня для США — высокой инфляции, нелегальной миграции, спора вокруг абортов. Не исключено, что политики обсудят и о международной ситуации, в том числе конфликте на Украине и войне на Ближнем Востоке. Хотя Харрис в отличии от Трампа в своих публичных выступлениях в основном концентрировалась на внутренних вопросах, уделяя внешним лишь их малую часть.