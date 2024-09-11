Трамп и Харрис начали предвыборные дебаты

Дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом проходят в Национальном конституциональном центре в Филадельфии — крупнейшем городе колеблющегося штата Пенсильвания. Регламент встречи предусматривает, что кандидаты будут выступать в отсутствие зрителей и без вступительных заявлений.
Трампу и Харрис запрещено пользоваться заранее подготовленными шпаргалками и общаться с членами своих команд. Согласно правилам, время ответа каждого из кандидатов ограничат двумя минутами, а микрофон будет отключаться во время выступления оппонента. Инициатива с отключением микрофонов принадлежит кампании Дональда Трампа. Она была одобрена, несмотря на несогласие Камаллы Харрис.
Для Дональда Трампа это уже вторые дебаты с соперником от Демократической партии. 27 июня он встретился с действующим президентом США Джо Байденом, который планировал переизбраться на второй срок. Однако спустя менее чем месяц после дебатов Байден вышел из предвыборной гонки и предложил в качестве кандидата от демократов действующего вице-президента Камалу Харрис.