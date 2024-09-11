Трамп и Харрис начали предвыборные дебаты

Для Дональда Трампа это уже вторые дебаты с соперником от Демократической партии. 27 июня он встретился с действующим президентом США Джо Байденом, который планировал переизбраться на второй срок. Однако спустя менее чем месяц после дебатов Байден вышел из предвыборной гонки и предложил в качестве кандидата от демократов действующего вице-президента Камалу Харрис.