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Названа дата инаугурации губернатора Челябинской области

Церемония вступления выигравшего региональные выборы Алексея Текслера будет проведена уже 20 сентября.

На нее приглашены многие официальные лица. Будут депутаты Государственной Думы РФ, Совета Федерации, полпредства и другие. В торжественной обстановке Алексей Текслер закрепит свое право руководить регионом на новый губернаторский срок.

Напомним, Текслер одержал победу на выборах губернатора Челябинской области, которые проводились в минувшие выходные, набрав 81,28% голосов избирателей (за него проголосовало 1 023 767 жителей региона).

Остальные кандидаты на пост главы региона смогли показать следующий результат: Виталий Пашин — 9,42%, Эльдар Гильмутдинов — 5,27%, Степан Соловьев — 2,17%. Явка на выборах в Челябинской области составила 48,96%.