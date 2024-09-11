Названа дата инаугурации губернатора Челябинской области

На нее приглашены многие официальные лица. Будут депутаты Государственной Думы РФ, Совета Федерации, полпредства и другие. В торжественной обстановке Алексей Текслер закрепит свое право руководить регионом на новый губернаторский срок.
Напомним, Текслер одержал победу на выборах губернатора Челябинской области, которые проводились в минувшие выходные, набрав 81,28% голосов избирателей (за него проголосовало 1 023 767 жителей региона).
Остальные кандидаты на пост главы региона смогли показать следующий результат: Виталий Пашин — 9,42%, Эльдар Гильмутдинов — 5,27%, Степан Соловьев — 2,17%. Явка на выборах в Челябинской области составила 48,96%.