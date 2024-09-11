В Казахстане проходят Всемирные игры кочевников

Глава РК отметил большой вклад соседней республики на торжественной церемонии открытия Всемирных игр кочевников (ВИК) в воскресенье, 8 сентября. Эта уникальная этноолимпиада проводится уже в пятый раз и с каждым годом привлекает все больше внимания любителей спорта во всем мире. В соревнованиях принимают участие сборные из 89 государств. Более 2,5 тысячи спортсменов борются за 97 комплектов медалей. Состязания освещаются СМИ из более чем шестидесяти стран мира.