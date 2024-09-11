В Казахстане проходят Всемирные игры кочевников

Официальная Астана подчеркнула огромную роль Кыргызстана в возрождении национальных видов спорта кочевых народов и их продвижении на мировой арене. С заявлением об этом выступил президент Казахстана (РК) Касым-Жомарт Токаев.
Глава РК отметил большой вклад соседней республики на торжественной церемонии открытия Всемирных игр кочевников (ВИК) в воскресенье, 8 сентября. Эта уникальная этноолимпиада проводится уже в пятый раз и с каждым годом привлекает все больше внимания любителей спорта во всем мире. В соревнованиях принимают участие сборные из 89 государств. Более 2,5 тысячи спортсменов борются за 97 комплектов медалей. Состязания освещаются СМИ из более чем шестидесяти стран мира.
— 10 лет назад эти игры в первый раз организовали братья-кыргызы, — напомнил международной аудитории Касым-Жомарт Токаев. — Мы выражаем им за это большую благодарность.
Сборная Кыргызстана, представляющая страну-создателя Всемирных игр кочевников, открыла торжественный парад участников, прошедший на стадионе «Астана Арена» перед десятками тысяч зрителей. За церемонией лично наблюдали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его коллеги из разных стран, включая Садыра Жапарова и Шавката Мирзиеева (Узбекистан), а также главы российских регионов Рустам Минниханов (Татарстан) и Айсен Николаев (Республика Саха — Якутия).
Справка «РГ».
ВИК впервые прошли в 2014 году по инициативе Кыргызстана. Их организовали в целях сохранения и популяризации традиций кочевых народов мира. Первые, Вторые и Третьи игры приняла курортная столица КР — город Чолпон-Ата на побережье Иссык-Куля. IV ВИК провели в Турции (город Изник). Всемирные игры кочевников проходят раз в два года.