ABC и Ipsos: Американцы больше верят в успех Харрис на дебатах, чем Трампа

На дебатах кандидатов в президенты США американцы больше верят в успех представительницы Демократической партии Камалы Харрис, чем ее соперника республиканца Дональда Трампа. Об этом свидетельствует опрос телеканала ABC News и компании Ipsos.
Согласно его результатам, 43% американцев уверены в том, что победу на дебатах одержит Харрис. В успех Трампа верят 37% респондентов, передает РИА Новости.
Еще 18% опрошенных убеждены, что на дебатах не выиграет ни один из кандидатов.
Опрос проводился 23−27 августа среди 2496 американцев.
Дебаты между вице-президентом США и экс-президентом проходят на телеканале ABC в ночь на среду по московскому времени.
Аналитик Чарльз Ортель ранее заявил, что Трампу для победы в теледуэли надо лишь дать своей сопернице возможность говорить как можно больше.