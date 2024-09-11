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ABC и Ipsos: Американцы больше верят в успех Харрис на дебатах, чем Трампа

Источник: Российская газета

На дебатах кандидатов в президенты США американцы больше верят в успех представительницы Демократической партии Камалы Харрис, чем ее соперника республиканца Дональда Трампа. Об этом свидетельствует опрос телеканала ABC News и компании Ipsos.

Согласно его результатам, 43% американцев уверены в том, что победу на дебатах одержит Харрис. В успех Трампа верят 37% респондентов, передает РИА Новости.

Еще 18% опрошенных убеждены, что на дебатах не выиграет ни один из кандидатов.

Опрос проводился 23−27 августа среди 2496 американцев.

Дебаты между вице-президентом США и экс-президентом проходят на телеканале ABC в ночь на среду по московскому времени.

Аналитик Чарльз Ортель ранее заявил, что Трампу для победы в теледуэли надо лишь дать своей сопернице возможность говорить как можно больше.