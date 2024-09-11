Трамп: Я собирался отправить Харрис бейсболку MAGA

«Они купили чипы у Тайваня, мы их больше почти не производим из-за их [демпартии США — прим. “РГ”] философии и политики. Я не говорю ее политики, потому что у нее ее нет. Все, во что она верила три, четыре года назад, выброшено в окно. Она обращается к моей философии, я даже собирался отправить ей бейсболку MAGA», — ответил на это Трамп, назвав Харрис «марксисткой».