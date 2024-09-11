Трамп: Я собирался отправить Харрис бейсболку MAGA

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его оппонент Камала Харрис перехватила настолько много пунктов из его предвыборной программы, что он собирался отправить ей красную кепку с надписью Make America Great Again — MAGA — [сделаем Америку снова великой — главный лозунг Трампа — прим. «РГ»]. Об этом он сказал во время первых теледебатов с новым кандидатом от демократической партии, которые транслируент американский телеканал ABC News.
Харрис попыталась уколоть Трампа тем, что он якобы продавал Китаю американские компьютерные чипы двойного назначения, а также в непрозрачности отношений между ним и главой КНР.
«Они купили чипы у Тайваня, мы их больше почти не производим из-за их [демпартии США — прим. “РГ”] философии и политики. Я не говорю ее политики, потому что у нее ее нет. Все, во что она верила три, четыре года назад, выброшено в окно. Она обращается к моей философии, я даже собирался отправить ей бейсболку MAGA», — ответил на это Трамп, назвав Харрис «марксисткой».
В свою очередь он возразил ей по поводу критики своего экономического плана. Перед этим кандидат от демократической партии похвасталась положительной оценкой своего — и правда солидно напоминающего трамповский — экономического плана банком Goldman Sachs и негативную оценку предложений Трампа Уортонской школой бизнеса. В свою очередь 45-й президент США парировал тем, что заканчивал последнюю, и лично знает многих преподавателей, которые его поддерживают.
Камала Харрис открыла первый раунд дебатов, а последнее слово жребий выпал сказать Дональду Трампу. Для Харрис это первые дебаты в ее карьере, возможно поэтому первые реплики она произносила едва дрожащим голосом.
По правилам, на дискуссию выделено 90 минут с двумя перерывами на рекламу, вопросы и темы кандидатам заранее не оглашались, на ответ дается по две минуты. Микрофоны должны были быть включены только во время выступления говорящего, однако заметно, что уже через несколько минут после начала кандидаты в президенты США пытались перебивать друг друга.