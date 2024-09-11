Иркутское УФАС против мэрии: дело о незаконной рекламе

Как рассказали в пресс-службе антимонопольного ведомства, год назад общественная организация «Опора России» обратилась с заявлением на действия администрации Иркутска, которая не демонтирует незаконную наружную рекламу.
«УФАС провело антимонопольное расследование и выяснило, что большая часть рекламных конструкций размещена без действующего разрешения и подлежит демонтажу. поскольку такие предприниматели (не платящие за рекламу — прим.ред) получают необоснованные преимущества перед добросовестными конкурентами», — написано в ТГ-канале УФАС.
По результатам проверки мэрии Иркутска было указано на то, что своим бездействием она нарушает антимонопольное законодательство. Но ответственные чиновники предупреждение проигнорировали, и незаконно установленная реклама осталась там, где и была.
«В связи с этим УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства и признало администрацию нарушившей Закон о защите конкуренции за неисполнение обязанностей по демонтажу рекламных конструкций. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности», — сообщает иркутское УФАС.
К слову, напомним, что ранее иркутское управление Федеральной антимонопольной службы признавало мэрию столицы Приангарья нарушившей антимонопольное законодательство.