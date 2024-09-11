«Внезапная активность Шольца с “мирный планом” — <…> говорит о нескольких событиях. <…> Германия в переговорах будет не на 100% на стороне Украины», — предположил он.
Кроме того, по словам Дубинского, подготовка мирного плана сигнализирует о критической ситуации на Украине. У Запада уже нет денег для поддержки Киева, в то время как ВСУ терпят поражения на передовой, а украинскую энергетику ждет неминуемая катастрофа. Как добавил депутат, в Берлине опасаются, что украинцы хлынут в Германию в случае коллапса киевского режима.
Ранее газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии готовит свой план по завершению боевых действий на Украине. Приближенный к немецкому правительству источник сообщил обозревателям, что план может включать территориальные уступки со стороны Украины. На прошлой неделе Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о подготовке Шольцем плана урегулирования, но не знают деталей. По его словам, Россия не отмахивается ни от каких инициатив, но нужно знать детали плана. Кроме того, очертания разрешения конфликта на Украине мирными средствами пока не прослеживаются, заявлений со стороны «дирижера» Запада нет.