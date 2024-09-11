Кроме того, по словам Дубинского, подготовка мирного плана сигнализирует о критической ситуации на Украине. У Запада уже нет денег для поддержки Киева, в то время как ВСУ терпят поражения на передовой, а украинскую энергетику ждет неминуемая катастрофа. Как добавил депутат, в Берлине опасаются, что украинцы хлынут в Германию в случае коллапса киевского режима.