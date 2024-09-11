Базы США, где обучают пилотированию F-16, вызвали недовольство американцев

Планы по расширению авиабаз США, где обучают украинских военных пилотированию истребителей F-16, вызвали недовольство местных жителей и ряда организаций. Об этом сообщает РИА Новости.
В 2022 году ВВС США заявили, что планируют представить план по увеличению числа полетов и внесению прочих изменений в использование воздушного пространства в Аризоне в рамках усилий по повышению учебной мощности баз. Данный план охватывал авиабазы Люк в Финиксе, Дэвис-Монтен и базу Национальной гвардии Моррис в Тусоне.
Отмечается, что после того, как президент США Джо Байден прошлым летом согласился поддержать усилия по подготовке пилотов F-16 для Украины, авиабаза Нацгвардии Моррис столкнулась с дополнительным давлением из-за намерения расширить ее учебные мощности.
Местные НКО уже подробно описали, как данный шаг может негативно сказаться на местных сообществах, в том числе на землях коренных индейских племен.
Например, они будут подвергаться большему уровню шумового давления, а осветительные ракеты и дипольные отражатели, сбрасываемые истребителями во время учебных полетов, являются пожароопасными. С аналогичными предостережениями выступили и другие местные организации.
Отмечается, что по 9 октября ВВС США намерены выслушать обеспокоенности местных жителей и сообществ.