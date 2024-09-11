Базы США, где обучают пилотированию F-16, вызвали недовольство американцев

В 2022 году ВВС США заявили, что планируют представить план по увеличению числа полетов и внесению прочих изменений в использование воздушного пространства в Аризоне в рамках усилий по повышению учебной мощности баз. Данный план охватывал авиабазы Люк в Финиксе, Дэвис-Монтен и базу Национальной гвардии Моррис в Тусоне.