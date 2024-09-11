Харрис пригласила телезрителей на предвыборные митинги Трампа

Камала Харрис во время дебатов кандидатов в президенты США пригласила телезрителей посетить предвыборные собрания Дональда Трампа и посмотреть, как люди покидают их «от скуки и усталости».
«Я сделаю кое-что необычное. Я приглашу вас посетить предвыборные митинги Дональда Трампа, потому что на это интересно посмотреть», — сказала Харрис, обвинив Трампа в том, что на них он говорит о вымышленных персонажах и фактах.
«И что вы еще заметите: люди покидают их от утомления и скуки», — добавила кандидат от демпартии.
В свою очередь, Трамп назвал свои предвыборные митинги «самыми великолепными в истории политики», заявив, что люди посещают их из-за того, что им нравятся его идеи, и они хотят вернуть контроль над своей страной.
«Мы теряем нашу страну, наша страна — угасающая нация», — заявил Трамп. «Она уничтожает эту страну. Если она станет президентом, у этой страны нет ни одного шанса на успех. Не просто на успех: мы станем Венесуэлой на стероидах», — контратаковал он.
Трамп также ответил на критику Харрис со стороны людей, которые работали в его администрации. По его словам, они затаили обиду на него из-за того, что лишились высоких постов. «Когда люди плохо делают свою работу, я их увольняю», — отметил Трамп, заметив, что не боится того, что про него пишут в мемуарах.