Харрис пригласила телезрителей на предвыборные митинги Трампа

Трамп также ответил на критику Харрис со стороны людей, которые работали в его администрации. По его словам, они затаили обиду на него из-за того, что лишились высоких постов. «Когда люди плохо делают свою работу, я их увольняю», — отметил Трамп, заметив, что не боится того, что про него пишут в мемуарах.