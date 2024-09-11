Трамп в ходе предвыборных дебатов назвал Харрис марксистской

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп назвал вице-президента США Камалу Харрис марксисткой во время их первых президентских дебатов.
«Все знают, что она марксистка. Ее отец — профессор экономики-марксист, и он хорошо ее учил», — заявил Трамп.
Он также сказал, что нынешний хозяин Белого дома Джо Байден «все время проводит на пляже».
Первый раунд дебатов Трампа и Харрис начался с вопросов об экономике США.
По словам Харрис, в плане Трампа есть налоговые послабления «только для самых богатых людей».
Трамп в ответ заявил, что создаст «отличную экономику, как делал это раньше».
Политик также обратил внимание на высокие темпы инфляции в США. «Это катастрофа для страны», резюмировал республиканец.