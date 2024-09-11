Трамп пообещал организовать переговоры Путина и Зеленского



«И вот что я сделаю — я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе. Этой войны никогда бы не было <…> [Президент Джо] Байден понятия не имел, как с ним разговаривать, он понятия не имел, как это остановить <…>. И ситуация становится только хуже, и это может привести к Третьей мировой войне», — сказал Трамп.



На вопрос, отвечает ли «победа Украины» интересам США, республиканец сказал, что Вашингтон заинтересован в достижении соглашения и завершении конфликта.



Харрис в ответ заявила, что Украина бы уже проиграла, будь Трамп президентом США, в связи с чем европейские союзники рады, что он проиграл выборы в 2020 году. По ее мнению, российский президент «съел бы на обед» Трампа.



Летом Путин предложил начать мирные переговоры с Украины при условии вывода украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, международного признания этих регионов и Крыма частью России, отказа Киева от вступления в НАТО и снятии международных санкций.



После вторжения ВСУ в Курскую область российский президенто заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».