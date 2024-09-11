Украина и «поддержка» со стороны Путина. Трамп и Харрис провели дебаты

Сам Трамп пока не ответил на это заявление, но назвал дебаты «лучшими» за всю его политическую карьеру, так как в дискуссии, по его словам, «участвовали трое против одного». Политик добавил, что, по мнению других людей, его публичное выступление этим вечером ознаменовало собой «большую победу».