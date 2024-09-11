Украина и «поддержка» со стороны Путина. Трамп и Харрис провели дебаты

Конфликт на Украине.
Трамп вновь пообещал завершить конфликт на Украине еще до вступления в должность президента США, но в случае победы на ноябрьских выборах.
«Я сделаю это быстро и закончу войну Украины и России. Если я буду избранным президентом, то сделаю это еще до того, как стану президентом», — заверил он.
Отвечая на вопрос о том, желает ли он победы Киеву, бывший президент заявил, что желает остановить конфликт между Россией и Украиной и спасти человеческие жизни.
«Я хочу спасти жизни людей, которых без необходимости убивают миллионами», — сказал Трамп.
По словам политика, прекращение конфликта в наибольшей степени отвечает интересам США.
«На мой взгляд, для нас важнее всего положить конец конфликту и достичь соглашения, согласовать сделку. Мы должны положить конец уничтожению человеческих жизней», — подчеркнул политик.
Республиканец также раскритиковал нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена за то, что тот фактически перестал контактировать с российским лидером Владимиром Путиным.
«Он даже не позвонил Путину по телефону и вообще кому-либо за прошедшие два года. Они даже не пытаются это сделать. Этот конфликт давно необходимо урегулировать», — указал Трамп.
«Байден понятия не имел, как разговаривать с (Путиным — Прим. Ред.). Он понятия не имел, как это остановить, а теперь у вас миллионы погибших, и ситуация только ухудшается», — добавил политик.
Бывший президент обвинил оппонента в том, что она не смогла обеспечить мир после того, как ее якобы отправили на переговоры с лидерами России и Украины.
Харрис назвала это утверждение ложью, заявив, что она встречалась только с Зеленским.
«Я действительно встречалась с Зеленским за несколько дней до того, как Россия вторглась… Я встречалась с президентом Зеленским, я поделилась с ним американскими разведданными о том, как он может защитить себя», — сказала Харрис.
Кандидат от демократов заявила, что поддержка Украины отвечает стратегическим интересам США, и выступила с утверждением, что «на карту поставлены международные правила и нормы, включая основополагающие принципы суверенитета и территориальной целостности».
О «поддержке» со стороны Путина.
Трамп раскритиковал Харрис после высказывания президента России Владимира Путина, поддержавшего кандидатуру Харрис.
«Путин поддержал ее на прошлой неделе, сказал: “Я надеюсь, что она победит”. Я думаю, он в самом деле имел это в виду», — заявил он.
Харрис, со своей стороны, выступила с утверждением, что России выгоден Трамп на посту президента, так как им можно манипулировать с помощью «лести и одолжений».
Президент России на прошлой неделе во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний президент Джо Байден. Российский лидер отметил, что у Харрис такой заразительный смех, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо.
Экономика, аборты и проблема миграции.
Трамп обвинил Харрис в отсутствии плана по борьбе с растущей инфляцией и улучшению положения дел в экономике США.
«У нее нет плана», — заявил бывший президент.
Трамп поднял несколько политических вопросов, которые администрация Джо Байдена и Камалы Харрис обещала, но не смогла полностью реализовать за время своего пребывания у власти, упомянув проблему студенческих кредитов и абортов. Он также раскритиковал Харрис за отсутствие собственной политики, заявив, что она все больше напоминает по некоторым вопросам его самого.
При этом бывший президент назвал своего оппонента «марксисткой».
Трамп также назвал администрацию Байдена «катастрофой» для США, а затем перешел к теме «миллионов людей, прибывающих в нашу страну». Позже он вернулся к этому вопросу, выразив мнение что Харрис «разрушила» США своей «безумной политикой».
Республиканец призвал оппонентку покинуть дебаты, отправиться в Вашингтон и заставить Байдена подписать законопроект о «закрытии границы».
«Если он (Байден — Прим. Ред.) подпишет законопроект о закрытии границы, все, что ему нужно будет сделать, это сказать об этом Пограничному патрулю <…>. Если они это сделают, граница будет закрыта», — сказал Трамп.
Бывший президент также пообещал, что не подпишет закон об общенациональном запрете абортов после того, как Харрис раскритиковала его за то, что у него якобы есть такое намерение. Он назвал политику демократов по вопросу абортов «радикальной», отметив, что запрет абортов должен решаться на уровне штатов.
Харрис, в свою очередь, заявила об отсутствии экономического плана у ее оппонента.
«Когда вы смотрите на его экономический план, то видите, что он целиком посвящен налоговым льготам для самых богатых людей», — сказала она, назвав инициативу Трампа о введении всеобъемлющих пошлин на весь импорт в размере до 20% «налогом на повседневные товары».
Вице-президент заявила, что администрации Байдена пришлось «разгрести беспорядок, оставленный Дональдом Трампом» после четырех лет его пребывания в Белом доме.
Она обвинила оппонента в том, что он оставил США с «самым высоким уровнем безработицы со времен Великой депрессии», «самой серьезной атакой на демократию со времен Гражданской войны» и «самой серьезной эпидемией в области общественного здравоохранения за столетие».
По словам Харрис, у нее есть план помощи американским семьям, которые обеспокоены состоянием экономики и высокой стоимостью жизни. При этом вице-президент попыталась дистанцироваться от Джо Байдена, заявив Трампу, что он ведет дебаты с ней, а не с действующим президентом США.
Беспорядки у Капитолия, упреки и покушение на Трампа.
Харрис рассказала, как пережила события 6 января 2021 года у Капитолия, и обвинила Трампа в подстрекательстве «агрессивной толпы». Бывший президент в ответ заметил, что его оппонент «поднимает всю эту чушь».
При этом республиканец вновь подчеркнул, что по-прежнему не признает свое поражение на предыдущих выборах в США в 2020 году. Он добавил, что в ходе своих недавних выступлений перед сторонниками говорил о победе Джо Байдена «саркастически».
Харрис также раскритиковала Трампа за отсутствие у него поддержки со стороны людей, которые когда-то на него работали, перечислив бывших чиновников, которые осудили своего бывшего шефа.
Политик заявила, что мировые лидеры насмехаются над Трампом, а в американских военных кругах считают его «позорищем».
«Я беседовала с представителями военного руководства, некоторые из которых работали на вас, и они называют вас “позорищем”», — сказала она, обращаясь к республиканцу.
В ответ Трамп процитировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего, по его словам, ранее, что миру нужен «сильный лидер США», каковым является он сам.
Говоря о покушении на него во время выступления в Пенсильвании, Трамп заявил, что, «вероятно, получил пулю в голову» из-за риторики Харрис и демократов.
Заключительное обращение.
В заключительном обращении по итогам дебатов Харрис пообещала в случае победы на выборах обеспечить США самой смертоносной армией в мире.
«Я намерена создать экономику возможностей, инвестируя в малый бизнес, в новые семьи… верю в то, что мы можем сделать вместе, а именно поддержать положение Америки в мире и обеспечить нам уважение, которого мы по праву заслуживаем, включая уважение к нашим вооруженным силам и обеспечение того, чтобы у нас была самая смертоносная боевая сила в мире», — заявила она.
Харрис добавила, что в качестве президента намерена защищать «фундаментальные права и свободы» США, при этом в конце своего выступления не стала говорить о поддержке Украины, а также прямо упоминать Россию.
Трамп в своем заключительном слове заявил, что США «находится в упадке», задавшись вопросом, что помешало демократам реализовать свои планы в течение прошедших 3,5 года.
«Я хочу задать один простой вопрос: почему она ничего не сделала? Мы — нация в упадке, в серьезном упадке. Мы оказались на задворках повсюду в мире. Мировые лидеры не понимают, что с нами произошло. У нас нет руководства и понимания того, что происходит», — сказал Трамп.
Политик выразил опасение относительно того, что серия конфликтов в различных уголках мира, которые разгорелись за время пребывания демократов у власти в США, выльется в третью мировую войну, «подобной которой никогда раньше не было». По мнению Трампа, американцы «не должны приносить свою страну в жертву из-за чьего-то дурного политического руководства».
Готовность ко второму раунду.
Предвыборный штаб Камалы Харрис уже заявил, что она готова провести второй раунд дебатов с Трампом в октябре.
«Американцы смогли лицезреть выбор, который им предстоит сделать этой осенью на выборах: между движением вперед с Камалой Харрис или движением назад с Трампом. Вот что они увидели сегодня вечером и что им предстоит увидеть на вторых дебатах в октябре», — заявили в штабе.
Сам Трамп пока не ответил на это заявление, но назвал дебаты «лучшими» за всю его политическую карьеру, так как в дискуссии, по его словам, «участвовали трое против одного». Политик добавил, что, по мнению других людей, его публичное выступление этим вечером ознаменовало собой «большую победу».