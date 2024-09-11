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Владивосток остался без начальника управления градостроительства и архитектуры

Вера Вялкова покинула пост.

Источник: PrimaMedia.ru

В администрации Владивостока произошли кадровые изменения. Пост начальника управления градостроительства и архитектуры покинула Вера Вялкова, сообщает ИА PrimaMedia.

На официальном сайте мэрии (12+) пропала страница с данными чиновницы. Заместителем начальника управления является Юлия Шупик.

Управление осуществляет полномочия в области градостроительной деятельности во Владивостоке, в том числе выдает разрешения на строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.