Владивосток остался без начальника управления градостроительства и архитектуры

В администрации Владивостока произошли кадровые изменения. Пост начальника управления градостроительства и архитектуры покинула Вера Вялкова, сообщает ИА PrimaMedia.
На официальном сайте мэрии (12+) пропала страница с данными чиновницы. Заместителем начальника управления является Юлия Шупик.
Управление осуществляет полномочия в области градостроительной деятельности во Владивостоке, в том числе выдает разрешения на строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.