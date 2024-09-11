Тейлор Свифт поддержала Харрис в предвыборной гонке

«Я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Уолца на президентских выборах в 2024 году», — написала она на своей странице в социальной сети Instagram (запрещен в РФ; принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).
Свифт добавила, что смотрела предвыборные дебаты Харрис с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. По словам певицы, открыто высказать свою позицию ее заставило сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором она поддерживает Трампа.
По убеждению Свифт, Харрис является «твердым и одаренным лидером», с которым США могут добиться намного большего.
На предыдущих президентских выборах Свифт, аудитория которой в социальных сетях измеряется миллионами человек, поддержала демократа Джо Байдена.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис кандидатом на высший государственный пост США.