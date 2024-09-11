«Желаю удачи команде города»: Тарас Фищук рассказал о причинах своей отставки

«Выражаю благодарность нашему губернатору Кожемяко Олегу Николаевич, председателю правительства Щербина Вере Георгиевне, главе города Константину Владимировичу Шестакову, — сказал Фищук. — Владивосток развивается, у него точно большое будущее. На мой взгляд, нам многое удалось сделать для города. Были, конечно, и ошибки. Но впереди еще большой путь. Много задач, требующих решения. Я желаю удачи команде города, команде правительства Приморского края, спасибо всем за совместную работу».