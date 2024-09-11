«Желаю удачи команде города»: Тарас Фищук рассказал о причинах своей отставки

Бывший заместитель главы Владивостока, курирующий сферу ЖКХ, Тарас Фищук прокомментировал корр. ИА PrimaMedia неожиданную отставку. Свой пост чиновник покинул 10 сентября.
«Написал заявление по собственному желанию. Решил уйти по семейным обстоятельствам в связи с состоянием здоровья близкого человека», — объяснил Фищук.
Экс-замглавы добавил, что пять лет проработал администрации города и получил огромный опыт работы в команде по реализации больших, крупных проектов.
«Выражаю благодарность нашему губернатору Кожемяко Олегу Николаевич, председателю правительства Щербина Вере Георгиевне, главе города Константину Владимировичу Шестакову, — сказал Фищук. — Владивосток развивается, у него точно большое будущее. На мой взгляд, нам многое удалось сделать для города. Были, конечно, и ошибки. Но впереди еще большой путь. Много задач, требующих решения. Я желаю удачи команде города, команде правительства Приморского края, спасибо всем за совместную работу».
По его словам, на будущее у него пока четких планов нет.
«Пока предложений нет, больших планов не строю», — отметил экс-чиновник.
Тарас Фищук был назначен еще при Олеге Гуменюке в апреле 2019 года. До этого он трудился в администрации Уссурийска. В 2015 году исполнял обязанности директора МКУ Уссурийска «Управление благоустройства», а в 2017 году стал исполняющим обязанности заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения.
Ранее, начиная с 2012 года, Фищук занимался партийным строительством «Единой России» в Красноармейском районе.