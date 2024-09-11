Эксперт считает, что Трамп проиграл дебаты Харрис

«Она одержала победу в буквальном смысле в каждом раунде», — написал аналитик на своей странице в X (ранее Twitter). Вместе с тем он считает, что нынешние дебаты, по сути, «не представляли собой [заметного] события» в предвыборной гонке в США. И никто не знает, как воспримут эти дебаты «неопределившиеся избиратели в колеблющихся штатах», отметил Халперин, который несколько десятков лет работает в американской тележурналистике. В настоящее время он является комментатором телеканала Newsmax. В июле Халперин со ссылкой на собственные источники фактически предсказал выход американского президента Джо Байдена из предвыборной гонки в США.