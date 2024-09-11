Эксперт считает, что Трамп проиграл дебаты Харрис

«Она одержала победу в буквальном смысле в каждом раунде», — написал аналитик на своей странице в X (ранее Twitter). Вместе с тем он считает, что нынешние дебаты, по сути, «не представляли собой [заметного] события» в предвыборной гонке в США. И никто не знает, как воспримут эти дебаты «неопределившиеся избиратели в колеблющихся штатах», отметил Халперин, который несколько десятков лет работает в американской тележурналистике. В настоящее время он является комментатором телеканала Newsmax. В июле Халперин со ссылкой на собственные источники фактически предсказал выход американского президента Джо Байдена из предвыборной гонки в США.
Между тем бывший представитель американской администрации высокого ранга, работавший в том числе на ответственном посту в Белом доме, не согласился с оценками Халперина, комментируя ТАСС состоявшиеся дебаты.
«Трамп был великолепен», — полагает этот отставной представитель исполнительной ветви власти США, являющийся республиканцем и занимавший в прошлом руководящие должности выше среднего звена в ряде ведомств федерального правительства. В настоящее время он входит в руководство одного из «мозговых трестов» Вашингтона.
Во вторник в Филадельфии (штат Пенсильвания) состоялись теледебаты Харрис и Трампа. Они были организованы телеканалом ABC News. Этот раунд, транслировавшийся в прямом эфире всеми крупнейшими американскими новостными телекомпаниями, может оказаться единственным: Трамп и Харрис пока не могут договориться о том, пройдет ли еще хотя бы одна такая встреча.
Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден. Однако после провального выступления на июньских теледебатах с Трампом, ставшим впоследствии кандидатом от Республиканской партии, Байден под нажимом однопартийцев был вынужден сойти с дистанции. Он поддержал выдвижение Харрис, которая в августе была утверждена кандидатом в президенты США от демократов. В настоящее время Харрис является вице-президентом США.