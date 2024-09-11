«Ты позоришь страну»: чем запомнились первые дебаты Трампа и Харрис



Харрис напомнила про уголовные дела, возбужденные против республиканца, а также заявила, что в случае победы тот «прекратит действие конституции и будет использовать Министерство юстиций против своих политических оппонентов». «Хорошо известно, что он восхищается диктаторами, хочет стать диктатором с первого дня [в Белом доме]», — сказала она. Говоря о своих ценностях, Харрис также не преминула уколоть оппонента, подчеркнув свое происхождение из среднего класса в противовес Трампу, который, по ее словам, «получил $400 млн на блюдечке с голубой каемочкой, а затем шесть раз объявлял себя банкротом».



Республиканец в ответ назвал Харрис «марксисткой». «Она войдет в историю как худший вице-президент», — сказал он. Трамп также возложил на Демократическую партию за совершенное на него покушение, заявив, что «получил пулю в голову» из-за риторики демократов в его адрес.



В ходе дебатов Харрис также, по собственному выражению, «сделала нечто действительно необычное»: пригласила телезрителей посетить один из предвыборных митингов Дональда Трампа. «Потому что это действительно интересное зрелище. Вы увидите, что во время своих митингов он рассказывает о вымышленных персонажах, таких как Ганнибал Лектер. Он расскажет о том, что ветряные мельницы вызывают рак. И вы также заметите, что люди начинают рано уходить с его митингов из-за усталости и скуки», — сказала политик. Трамп в ответ обвинил вице-президента, что она платит людям, чтобы они приходили на ее предвыборные мероприятия.



Про конфликт на Украине Несмотря на то, что основной упор в дебатах был сделан на внутриполитическую повестку, часть вопросов модераторов была посвящена внешнеполитическим вопросам, включая подходы кандидатов к урегулированию конфликта на Украине. Трамп в очередной раз пообещал, что в случае победы завершит боевые действия еще до того, как официально вступит в должность.



«Что я сделаю — я поговорю с одним, я поговорю с другим, я соберу их в одном месте. Этой войны никогда бы не было… Байден понятия не имел, как с ним (президентом России Владимиром Путиным. — РБК) разговаривать, он понятия не имел, как это остановить, и теперь у вас миллионы погибших. И ситуация становится только хуже, и это может привести к Третьей мировой войне», — заявил республиканец.



При этом Трамп дважды уклонился от вопроса о том, хочет ли он победы Украины. Политик также посчитал искренними слова Путина о том, что Харрис стала «фаворитом» России после выбывания Байдена, поскольку при них Москве «сошли с рук невероятные вещи».



Харрис в ответ возразила, что Трамп говорит о том, что завершит конфликт за сутки, лишь потому, что просто «сдаст позиции». По ее словам, если бы Трамп победил в 2020 году и остался в Белом доме, то «Путин сейчас уже сидел бы в Киеве … и присматривался к остальной Европе, начиная с Польши». «Почему бы вам не рассказать 800 тыс. американцев польского происхождения прямо здесь, в Пенсильвании, как быстро вы бы сдались ради благосклонности и того, что считаете дружбой с известным диктатором, который съел бы вас на обед», — заявила политик.



В ходе прений Трамп также заявил, что Харрис отправили на переговоры с российским и украинским руководством с целью предотвратить боевые действия, но она потерпела неудачу. «Три дня спустя он ввел войска и начал войну, потому что все, что они говорили, было слабым и глупым, они говорили неправильные вещи. Эта война никогда не должна была начаться», — заявил он. Харрис назвала утверждения Трампа ложью.



Про войну на Ближнем Востоке Кандидатам также предложили высказаться про войну между Израилем и ХАМАС, продолжающуюся уже почти год. Камала Харрис заявила, что боевые действия должны немедленно прекратиться, отметив, что единственный путь — соглашение о перемирии и освобождении заложников. «И поэтому мы будем продолжать круглосуточно работать над этим, понимая также, что мы должны наметить курс на создание двух государств. И это решение должно учитывать безопасность для израильского народа и Израиля в целом и в равной степени для палестинцев», — рассказала Харрис. Она также заверила, что всегда будет представлять Израилю возможность оборонять себя, особенного от Ирана и его прокси.



Трамп заявил, что Камала Харрис ненавидит Израиль, и предположил, что в случае ее избрания президентом еврейское государство «перестанет существовать в течение двух лет». «В то же время, по-своему, она ненавидит арабское население, потому что там все взлетит на воздух: арабы, евреи, Израиль. Израиля больше не будет», — воскликнул он.



Про восстановление экономики США Харрис пообещала построить в США «экономику возможностей» за счет налоговых послаблений для американских семей с детьми в размере $6 тыс. и в размере $50 тыс. — для малого бизнеса. «С другой стороны, мой оппонент планирует сделать то, что он делал раньше, а именно снизить налоги для миллиардеров и крупных корпораций, что приведет к увеличению дефицита на $5 трлн. У моего оппонента есть план, который я называю “налогом с продаж” Трампа, который будет представлять собой 20%-ный налог на повседневные товары, на которые вы рассчитываете прожить месяц», — заявила демократ. По ее словам, экономическая политика Трампа увеличит расходы семей из среднего класса на $4 тыс. в год.



Трамп возразил, что он не планирует вводить никакие налоги с продаж, а говорит о необходимости ввести тарифы на определенные группы товаров. «Другие страны, наконец, через 75 лет рассчитаются с нами за все, что мы сделали для мира. И в некоторых случаях тарифы будут существенными. Как вы знаете, я получил миллиарды и миллиарды долларов от Китая. На самом деле, они (администрация Байдена. — РБК) так и не отменили тарифы, потому что это были такие большие деньги, что они не могли этого сделать», — парировал республиканец. Он также заверил, что введение новых тарифов не отразится на американских потребителях, а платить будут «Китай и все остальные страны, которые обкрадывали нас в течение многих лет».



Кандидаты в президенты США также обменялись взаимными обвинениями в ухудшении экономической обстановки в стране: Трамп возложил на демократов ответственность за рост инфляции, а Харрис обвинила экс-президента в «величайшей безработице со времен Великой депрессии».



Про миграционный кризис в США Одной из самых главных тем, к которой на протяжение всех дебатов то и дело возвращался Дональд Трамп, стал миграционный кризис на южной границе США. Харрис в очередной раз заявила, что республиканец в феврале и мае воспрепятствовал принятию законопроекта, который позволил бы улучшить иммиграционную ситуацию. «Дональд Трамп взял трубку, позвонил кое-кому в Конгресс и сказал зарубить билль. И знаете почему? Потому что он предпочитал вести предвыборную кампанию вокруг проблемы, а не решать ее», — заявила демократ.



Трамп же возложил всю вину на демократов и заявил, что в случае избрания Харрис США превратятся в «Венесуэлу на стероидах» из-за всплеска преступности. «Что насчет тех людей, которые хлынули в нашу страну и убивают? Которым она позволила хлынуть к нам. Она была главной по границе. Помните об этом. Она была главной по границе, но не хочет, чтобы ее так называли, потому что ей стыдно за ситуацию на границе», — заявил он. Политик также обвинил демократов в попытках «импортировать» своих будущих сторонников в лице нелегальных иммигрантов.



Трамп также привел в пример ситуацию с Спрингфилде (штат Огайо) и утверждения о том, что мигранты из Гаити якобы крадут и едят домашних животных жителей города, которые активно обсуждаются последние пару дней среди республиканцев. Один из сыновей Трампа, Эрик, накануне опубликовал ИИ-изображение своего отца в окружении кошек и гусей, а Илон Маск — сгенерированное нейросетью изображение утенка и котенка с подписью «Спасите их». «[Мигранты] в Спрингфилде едят собак. Люди, которые приехали, едят кошек, они едят домашних животных людей, которые там живут. И это то, что происходит в нашей стране», — заявил он. Телеведущий ABC Дэвид Мьюир в ответ подчеркнул, что власти города заявляют об отсутствии доказательств нападений мигрантов на домашних животных.



Желая найти отклик у отдельных демографических групп, Трамп также заявил, что прибывающие в США нелегальные мигранты «отбирают рабочие места, которые сейчас занимают афроамериканцы и латиноамериканцы». «Они захватывают здания. Они совершают насильственные действия. Это те люди, которых она и Байден впустили в нашу страну. И они разрушают нашу страну», — заявил он.



Трамп также предложил Харрис немедленно покинуть площадку дебатов и отправиться в Вашингтон, чтобы подписать билль о закрытии границ. «Вытащи президента Соединенных Штатов из постели, разбуди его в 4:00 пополудни и скажи: “Давай, пойдем в офис, подпишем билль”, — сказал он.



Организаторами дебатов выступил телеканал ABC, а само мероприятие прошло на площадке Национального конституционного центра в Филадельфии, крупнейшем городе одного из семи колеблющихся штатов, Пенсильвании. Для Харрис нынешние дебаты — первые в качестве кандидата в президенты, а для Трампа — уже седьмые в политической карьере и вторые за нынешнюю президентскую кампанию (республиканец баллотировался на выборах 2016, 2020 и 2024 годов).



Дебаты продлились около 1 часа 45 минут и дважды прерывались на рекламу, во время которой кандидатам запрещалось взаимодействовать со своими предвыборными штабами. Политики также не могли взять с собой подготовленные заранее заметки и реквизит. Кроме того, когда кандидатом Демпартии еще был действующий президент США Джо Байден, стороны условились, что микрофоны оппонентов будут включены, лишь когда им будет предоставлено слово, чтобы не дать им возможности перебивать друг друга. Штаб Харрис боролся за отмену этого правила, но безуспешно.



До президентских выборов в США остается ровно восемь недель, однако к настоящему моменту предвыборные штабы кандидатов не согласовали дату новых дебатов. Ранее Трамп говорил о готовности к новой “очной ставке” в конце сентября. Сразу после завершения дебатов представитель предвыборного штаба Харрис заявила о ее готовности ко второму раунду. 1 октября пройдут первые дебаты кандидатов обеих партий в вице-президенты — между губернатором Миннесоты Тимом Уолцом и сенатором от Огайо Джей Ди Вэнсом.