Демешин дал оценку работе Хабаровского края на ВЭФ-2024

«Получилось создать не просто витрину, а настоящее лицо Хабаровского края. Мы продемонстрировали инвесторам и партнёрам, что мы — современный и развитой регион с огромными перспективами: от промышленности до креативных индустрий. Уверен, такие вложения в формирование имиджа края обязательно окупятся в ближайшей перспективе», — отметил Демешин.