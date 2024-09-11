Демешин дал оценку работе Хабаровского края на ВЭФ-2024

На форуме было проведено множество деловых встреч с руководителями ведущих компаний страны, федеральных министерств и ведомств. Итогом работы стали 27 соглашений федеральных организаций с хабаровскими предприятиями и компаниями на общую сумму 860 миллиардов рублей.
«Получилось создать не просто витрину, а настоящее лицо Хабаровского края. Мы продемонстрировали инвесторам и партнёрам, что мы — современный и развитой регион с огромными перспективами: от промышленности до креативных индустрий. Уверен, такие вложения в формирование имиджа края обязательно окупятся в ближайшей перспективе», — отметил Демешин.
По итогам заседания президиума глава края поручил профильным зампредам правительства, министрам и главам муниципальных образований взять на контроль и сопровождение вопросы, озвученные на ВЭФ Президентом России Владимиром Путиным.