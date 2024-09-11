Экспресс-опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

Вместе с тем, 45% смотревших дебаты зрителей заявили, что относятся к Харрис скорее положительно, а 44% — отрицательно. Это улучшение по сравнению с периодом до дебатов, когда только 39% заявляли о положительном отношении к кандидату от Демпартии. Между тем к Трампу, как перед дебатами, так и после них, отношение не изменилось: к нему благосклонно относятся 39% опрошенных.