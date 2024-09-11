Экспресс-опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

Перед дебатами мнения тех же избирателей по вопросу о том, какой кандидат выступит лучше, разделились поровну: 50% сказали, что лучше выступит Харрис, а 50% — что Трамп.
Вместе с тем, 45% смотревших дебаты зрителей заявили, что относятся к Харрис скорее положительно, а 44% — отрицательно. Это улучшение по сравнению с периодом до дебатов, когда только 39% заявляли о положительном отношении к кандидату от Демпартии. Между тем к Трампу, как перед дебатами, так и после них, отношение не изменилось: к нему благосклонно относятся 39% опрошенных.
Более половины зрителей (54%) также заявили, что они «в некоторой степени уверены» в способностях Харрис и Трампа руководить страной, при этом 36% заявили, что они полностью доверяют Трампу, а 32% — что они полностью доверяют Харрис.
Отвечая на вопрос о том, кто из кандидатов предложил лучший план решения проблем страны, большинство зрителей заявили, что это сделала Харрис (42%), еще 22% сочли, что ни один из кандидатов не предложил хорошего плана.
Кроме того, большинство зрителей также заявили, что Харрис лучше понимает их проблемы, нежели Трамп (44 против 40%). Вместе с тем по вопросу об эффективном управлении экономикой Трамп уверенно опередил Харрис (55 против 25%).
Опрос CNN проводился посредством текстовых сообщений с 605 зарегистрированными избирателями США, которые заявили, что смотрели дебаты во вторник.
Телеканал отмечает, что результаты опроса «знаменуют собой сдвиг» по сравнению с июнем, когда избиратели, следившие за дебатами Трампа и Байдена, отдали уверенную победу республиканцу (67 против 33%).
Теледебаты Трампа и Харрис прошли в Филадельфии, организатором выступил телеканал ABC. Мероприятие началось во вторник в 21:00 по местному времени (4:00 мск 11 сентября).
По итогам дебатов Трамп заявил, что это были его лучшие дебаты. «Я считаю, что это были мои лучшие дебаты за все время, особенно потому, что в них участвовали трое против одного!», — написал он в своей соцсети TRUTH Social, имея в виду ведущего дебатов.
Накануне дебатов республиканец сумел вырваться вперед в предвыборном опросе The New York Times/Siena College. Он опередил Камалу Харрис на 1%.