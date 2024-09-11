Работу по реализации нацпроектов губернатор Приангарья обсудил с замглавы Минприроды России

В преддверии встречи Максим Корольков побывал на стройплощадке канализационных сооружений правого берега Иркутска. Их возводят по нацпроекту «Экология». Масштабные работы близятся к завершению. При этом необходимый показатель очистки сточных вод уже достигнут.
В ходе встречи с главой Приангарья Максим Корольков назвал новые канализационно-очистные сооружения в Иркутске одним из лучших объектов в стране и отметил, что опыт по их созданию будет транслироваться в другие регионы.
Иркутская область сегодня является активным участником всех национальных и федеральных проектов. Сегодня мы обсудили промежуточные итоги реализации в регионе нацпроекта «Экология». Здесь накоплены очень серьёзные компетенции, регионом выполняется большой спектр задач, связанных, в том числе, и с озером Байкал, — рассказал Максим Корольков. — Здесь особые требования для сохранения уникальной экосистемы этого места. Наметили цели на будущее, в том числе в рамках нового нацпроекта «Вода России». Перед регионом стоят сложные, но реализуемые задачи. Правительство Российской Федерации предусматривает все необходимые инструменты для поддержки регионов из федерального бюджета, но для их получения нужна активная позиция регионального правительства, и, как показывает наш опыт совместной работы, у Иркутской области такая позиция есть.
По словам главы региона, сейчас идут работы по подготовке проектной документации для канализационно-очистных сооружений в восьми населенных пунктах, которые входят в Байкальскую природную территорию. Кроме Иркутска, это города Байкальск, Слюдянка, Усолье-Сибирское, а также рабочие поселки Листвянка и Култук, поселок Большое Голоустное и поселок железнодорожной станции Ангасолка. По некоторым объектам уже готова не только документация, но и получены положительные заключения государственной экспертизы.
Также глава региона обсудил с замглавой Минприроды РФ работу по ликвидации накопленного вреда и утилизации твёрдых коммунальных отходов.
Благодаря поддержке Минприроды России в 2023 году ликвидированы семь свалок объёмом 30 тысяч кубических метров на площади 2,8 гектара в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, — рассказал Игорь Кобзев. — Правительством Иркутской области совместно с Минприроды России и ППК «Российский экологический оператор» разработана схема обращения с твердыми коммунальными отходами в муниципальных образованиях, расположенных в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
В настоящее время в регионе формируется пакет документов для получения федерального финансирования в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» для ликвидации свалки в посёлке Талая Слюдянского района. Ведётся разработка проектной документации для строительства двух новых комплексных объектов обращения с ТКО в Ангарске и Эхирит-Булагатском районе, а также мусороперегрузочной станции в посёлке Хужир Ольхонского района.