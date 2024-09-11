Работу по реализации нацпроектов губернатор Приангарья обсудил с замглавы Минприроды России

Иркутская область сегодня является активным участником всех национальных и федеральных проектов. Сегодня мы обсудили промежуточные итоги реализации в регионе нацпроекта «Экология». Здесь накоплены очень серьёзные компетенции, регионом выполняется большой спектр задач, связанных, в том числе, и с озером Байкал, — рассказал Максим Корольков. — Здесь особые требования для сохранения уникальной экосистемы этого места. Наметили цели на будущее, в том числе в рамках нового нацпроекта «Вода России». Перед регионом стоят сложные, но реализуемые задачи. Правительство Российской Федерации предусматривает все необходимые инструменты для поддержки регионов из федерального бюджета, но для их получения нужна активная позиция регионального правительства, и, как показывает наш опыт совместной работы, у Иркутской области такая позиция есть.