США работают над отменой запрета ударов вглубь РФ. Военная операция на Украине, день 931-й

8:29 Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал приступить к урегулированию конфликта России и Украины еще до вступления в должность, если он победит на выборах, и начать с переговоров с лидерами обеих стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
«И вот что я сделаю — я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе. Этой войны никогда бы не было <…> [Президент Джо] Байден понятия не имел, как с ним (президентом РФ Владимиром Путиным. — “Газета.Ru”) разговаривать, он понятия не имел, как это остановить <…>. И ситуация становится только хуже, и это может привести к Третьей мировой войне», — сказал Трамп.
8:25.
8:20 США и страны Европы подталкивают Украину к разработке реального плана действий, который можно будет осуществить в 2025 году, и формированию реалистичных целей, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, западные страны по-прежнему поддерживают долгосрочную цель президента Владимира Зеленского по возвращению всех утраченных территорий. Вместе с тем, некоторые европейские дипломаты отметили, что Киеву стоить ставить перед собой более реалистичные задачи, чтобы западные политики могли объяснить избирателям необходимость поставок оружия и другой помощи Украине.
8:17 Инфраструктура получила повреждения в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
8:15 Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась за несколько дней до начала спецоперации, она передала ему разведданные.
8:12 Средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских дрона над Орловской, Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России.
8:10 Обучение ВСУ на полигонах в Британии не дает полноценно учиться британским военным и может привести к снижению их квалификации, следует из отчёта Национального финансово-контрольного управления Великобритании.
8:04 ❗️ Администрация США работает над тем, чтобы отменить ограничения на удары американскими вооружениями вглубь России, заявил Джо Байден.
8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 931-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.