В Омской области главу села отправили в отставку из-за покупки акций

По информации пресс-службы областной прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что глава села приобрёл ценные бумаги четырёх компаний, зарегистрированных за пределами России. Тем самым он нарушил антикоррупционное законодательство.
Прокуратура района сначала внесла представление о досрочном прекращении полномочий главы в Совет поселения. Однако местные депутаты лишь указали главе на недопустимость нарушения закона в дальнейшей деятельности.
Тогда Калачинский межрайонный прокурор Омской области Дмитрий Ковальский обратился в суд. Суд встал на сторону надзорного органа и в полном объёме удовлетворил иск прокуратуры. Решение вступило в законную силу.