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В Омской области главу села отправили в отставку из-за покупки акций

Прокуратура Калачинского района обратилась в суд с иском о прекращении полномочий главы сельского поселения в связи с утратой доверия.

Источник: Om1 Омск

По информации пресс-службы областной прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что глава села приобрёл ценные бумаги четырёх компаний, зарегистрированных за пределами России. Тем самым он нарушил антикоррупционное законодательство.

Прокуратура района сначала внесла представление о досрочном прекращении полномочий главы в Совет поселения. Однако местные депутаты лишь указали главе на недопустимость нарушения закона в дальнейшей деятельности.

Тогда Калачинский межрайонный прокурор Омской области Дмитрий Ковальский обратился в суд. Суд встал на сторону надзорного органа и в полном объёме удовлетворил иск прокуратуры. Решение вступило в законную силу.