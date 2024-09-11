Ольгу Котюргину в третий раз «отстранили» от омских кладбищ

Примечательно, что предшественница Алексея Артеменко Ольга Котюргина таким образом покинула руководящий пост уже в третий раз: под ее началом бюджетное учреждение функционировало с февраля по июль 2021 года, часть июля 2023 года и с июля по сентябрь 2024 года. Помимо Котюргиной с начала текущего десятилетия во главе Комбината специальных услуг находились Лариса Никитенко (до сентября 2020 года), Игорь Романов (до февраля 2021 года), Сергей Угрюмов (июль 2022 — июль 2023 года) и Михаил Квитков (июль 2023 — июль 2024 года).