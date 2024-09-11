Ольгу Котюргину в третий раз «отстранили» от омских кладбищ

Согласно ЕГРЮЛ, Артеменко с 2014 года выступает совладельцем ООО «Торговый дом “Арнели”. Правда, в середине августа 2024 года регистрирующим органом принято решение о грядущем исключении компании, специализирующейся на оптовой неспециализированной торговле, из ЕГРЮЛ. Кроме того, в том же 2014 году он зарегистрировал свое ИП по основному виду деятельности “Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты”, однако в начале 2021 года отказался от этого статуса.
Примечательно, что предшественница Алексея Артеменко Ольга Котюргина таким образом покинула руководящий пост уже в третий раз: под ее началом бюджетное учреждение функционировало с февраля по июль 2021 года, часть июля 2023 года и с июля по сентябрь 2024 года. Помимо Котюргиной с начала текущего десятилетия во главе Комбината специальных услуг находились Лариса Никитенко (до сентября 2020 года), Игорь Романов (до февраля 2021 года), Сергей Угрюмов (июль 2022 — июль 2023 года) и Михаил Квитков (июль 2023 — июль 2024 года).