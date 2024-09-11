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Владимир Путин наградил начальника ФСБ в Тольятти медалью Суворова

Указом президента России Владимира Путина начальник Управления ФСБ по Самарской области в Тольятти полковник Виталий Гунин удостоен медали Суворова. Об этом сообщил глава Тольятти Николай Ренц. Медаль вручается за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.

Источник: РИА "Новости"

«Именно служба ФСБ возглавляет всю организационную работу по обеспечению защиты наших основных предприятий от возможных атак БПЛА. И эти усилия не напрасны: с высокой степенью ответственности можно констатировать, что благодаря сотрудникам ФСБ объекты критической инфраструктуры Тольятти надежно защищены от беспилотников, а работа силовых структур совместно со службами безопасности предприятий не прекращается ни днем, ни ночью», — прокомментировал Николай Ренц.

Он добавил, что эта работа (по обеспечению защиты — прим.) не осталась незамеченной руководством страны.

«Указом президента России Владимира Владимировича Путина полковник Гунин удостоен медали Суворова, которая вручается за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации. Поздравляю сотрудников Службы в Тольятти Управления ФСБ России по Самарской области и лично Виталия Ивановича с этой высокой государственной наградой!», — заключил глава Тольятти.

Путин Владимир