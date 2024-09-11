Куйвашев присвоил статус приоритетного инвестпроекта объекту «Сухого порта»

Так, для ТЛЦ «Уральский», первый этап которого уже успешно работает, будет обнулён налог на имущество. Это обеспечит создание высокотехнологичного комплекса, включающего современную железнодорожную, терминальную, складскую и таможенную инфраструктуру. Общий объём инвестиций к 2026 году превысит 10 миллиардов рублей, регион также в ближайшие пять лет получит свыше миллиарда рублей налогов в областной бюджет.