Куйвашев присвоил статус приоритетного инвестпроекта объекту «Сухого порта»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о присвоении статуса приоритетного инвестиционного проекта системообразующему объекту «Сухого порта» — мультимодальному транспортно-логистическому центру «Уральский».
Статус приоритетного проекта даёт право инвестору на получение налоговых преференций. Такая господдержка позволяет привлекать дополнительные частные средства в развитие региона, решение стратегических задач и создание новых рабочих мест.
Так, для ТЛЦ «Уральский», первый этап которого уже успешно работает, будет обнулён налог на имущество. Это обеспечит создание высокотехнологичного комплекса, включающего современную железнодорожную, терминальную, складскую и таможенную инфраструктуру. Общий объём инвестиций к 2026 году превысит 10 миллиардов рублей, регион также в ближайшие пять лет получит свыше миллиарда рублей налогов в областной бюджет.
«Ежегодно мы фиксируем существенный прирост инвестиций в экономику Свердловской области. Самый быстрорастущий сегмент — транспортировка и хранение. Сегодня эта компетенция нашей области обеспечивает поступление свыше 30% всех инвестиций. Поддержка со стороны региона в виде налоговых преференций формирует благоприятный инвестиционный климат для бизнеса и способствует решению стратегической задачи по формированию одного из крупнейших логистических хабов страны “Сухой порт”, — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.
В настоящее время в Свердловской области реализуются 20 приоритетных инвестиционных проектов. Совокупный объём инвестиций по ним составляет свыше 93 миллиардов рублей.
Напомним, инициированный губернатором Евгением Куйвашевым мегапроект «Сухой порт» предполагает комплексное развитие транспортной и логистической инфраструктуры и закрепление за Свердловской областью статуса крупнейшего транспортно-логистического узла. С ноября 2022 года работает первый этап транспортно-логистического центра «Уральский», в котором обрабатываются все виды грузов и проводится комплексное терминальное обслуживание. Проектная мощность комплекса — обработка 600 тысяч контейнеров в год — это свыше 5 тысяч поездов.