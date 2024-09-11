Трамп пообещал устроить переговоры Путина и Зеленского еще до инаугурации

По его словам, ради завершения конфликта он переговорит как с Путиным, так и с Зеленским, добившись организации встречи двух политиков. При этом Трамп ушел от ответа на вопрос о том, хочет ли он победы Киева, и отметил, что Харрис якобы встречалась с президентом России до начала противостояния и ничего не сделала, чтобы его остановить.