Радий Хабиров встретился с бойцом, ставшим участником программы «Время Героев»

Военнослужащий стал участником президентской кадровой программы «Время героев».
На передовой боец служил с 24 февраля 2022 по 25 мая 2024 года. В июле воин стал участником президентской кадровой программы и проходит стажировку в администрации главы Башкирии под наставничеством Радий Хабирова.
— Программа «Время героев» помогает готовить руководителей из числа участников СВО — новой элиты нашей страны. Люди, которые защищали Родину, учатся современным технологиям управления и служат своей стране уже на мирном поприще, помогая делать её лучше, — отметил Радий Фаритович.
Оскар Ситдиков поблагодарил его за уникальную возможность изучить систему госслужбы и процессы управления республикой.
— Во время стажировки я побывал в различных управлениях, в департаментах, а также в правительстве республики и в муниципалитетах региона. Работа насыщенная — свободного времени практически нет, — поделился военнослужащий.
Напомним, в июле Оскар Ситдиков получил из рук Радия Хабирова орден генерала Шаймуратова. Кроме него в правительстве Башкирии по программе стажируются Герои России Степан Белов и Борис Дудко.