Прокурор назвала дело против Дурова показательным

«Это дело является показательным в плане действий, которые ведет Служба по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа», — заявила прокурор в эфире радиостанции RTL.
Прокурор отметила, что служба «также интересовалась сайтом Coco и зашифрованным мессенджером Sky ECC», который она заставила закрыть.
«Это означает, что в мире, который мы считаем виртуальным, распространяется организованная преступность», — сказала Бекко.
Она отметила, что французские законодатели «также признали это», выделив новое правонарушение: «администрирование онлайн-платформы, позволяющее проведение нелегальных транзакций», по которому, в том числе, обвиняют Дурова.
"Отдел по борьбе с киберпреступлениями несколько раз получал уведомления и несколько раз обращался к платформе Telegram с просьбой идентифицировать киберпреступников, в особенности, в вопросе детской порнографии. Но платформа не ответила на эти запросы, она не реагировала.
Именно поэтому платформа привлекла внимание следователей и было начато расследование", — сказала она.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.