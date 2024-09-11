Прокурор назвала дело против Дурова показательным

"Отдел по борьбе с киберпреступлениями несколько раз получал уведомления и несколько раз обращался к платформе Telegram с просьбой идентифицировать киберпреступников, в особенности, в вопросе детской порнографии. Но платформа не ответила на эти запросы, она не реагировала.