В Уфе назначен новый прокурор

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, Андрей Анатольевич свою служебную деятельность начал в июле 2005 года. Состоял в должностях следователя, старшего следователя Белебеевской межрайонной прокуратуры, заместителя руководителя Белебеевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по РБ, заместителя прокурора Зилаирского района, Уфы, Кировского района Уфы, прокурора Зилаирского района, Ишимбайского межрайонного прокурора, прокурора Нефтекамска.