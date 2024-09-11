Губернатор Омской области открыл в Омске инженерный лицей

Лицей, находящийся на проспекте Космическом, является структурным подразделением Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского. И в церемонии открытия учебного заведения в режиме видео-конференц-связи принял участие генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Известно, что эта госкорпорация взяла шефство над омским лицеем.
«Роскосмос гордится тем, что может поддерживать проекты, направленные на создание условий для подготовки новых поколений специалистов. Мы уверены, что именно вы, наше молодое поколение, — будущее российской космонавтики, промышленности и науки в целом», — обратился к присутствующим на линейке ученикам Юрий Борисов.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подчеркнул, что возможность создать такую замечательную школу на 1122 места появилась благодаря президентскому национальному проекту «Образование». «Глава государства Владимир Владимирович Путин ставит задачу достичь технологического суверенитета страны. Для этого нужны квалифицированные кадры», — сказал Виталий Хоценко.
Он также поблагодарил социальных партнёров, за то что они помогли оснастить лицей всем необходимым. Например, при поддержке ПО «Полёт» — филиала ГКНЦ им. М. В. Хруничева в лицее оборудованы специальные «космические» классы и мастерские, где есть всё необходимое для профильных занятий: комплекты «Ракетостроение», «Твёрдотопливные ракеты», «Космические данные», модуль «Водные ракеты», паяльные станции, 3D-сканер, телескопы, макеты «Ангары», тематические стенды и различные инструменты.
Губернатор добавил, что учить будущих инженеров нужно с самого детства. Поэтому именно с расчётом на будущее с нового учебного года стартует долгосрочный региональный проект «Территория опережающего развития инженерного образования» (ТОРИО). В нём примут участие 21 детский сад, восемь школ, вузы и предприятия, которые будут развивать инженерное образование по различным профилям. И новый лицей станет базовой площадкой для проекта ТОРИО. Образовательная модель учреждения сочетает в себе не только школьные занятия, но и исследовательскую деятельность в вузах и производственную практику на предприятиях-партнёрах. Добавим, что в инженерный лицей пришли учиться 140 первоклассников.
Школа обновилась.
Второго сентября после капитального ремонта в Омске открылась и школа № 3. Её реновация проходила в рамках президентской программы модернизации школьных систем образования. Школа была построена в середине прошлого века, поэтому уже нуждалась в проведении ряда ремонтных работ. Так, здесь усилили фундамент, стены и несущие конструкции, заменили инженерные коммуникации, оконные и дверные блоки, кровлю, смонтировали вентилируемый фасад. Все классы, в которых сегодня получают знания 872 ученика, оснащены современным компьютерным, интерактивным и иным оборудованием, в том числе по робототехнике.
Добавим, что проект капремонта не предусматривал благоустройство пришкольной территории. Привести её в порядок помогали шефы и меценаты. Было поставлено новое ограждение, освещение, обустроены спортивные площадки.
Присутствующий на торжественной линейке глава региона подчеркнул: школа № 3 — это уже четвёртое учебное учреждение, где выполнен капремонт в рамках президентской программы. «Это всё делалось с любовью, делалось для вас, чтобы вы пришли и ни о чём не думали, кроме как о занятиях и хороших отметках. Уверен, школа вас порадует, так как постарались вложить душу и сердце, сделать не только ремонт стен, но и приобрести новое компьютерное и интерактивное оборудование, сделать спортивные площадки, хорошее, красивое благоустройство вокруг», — сказал Виталий Хоценко. Вместе с мэром города Сергеем Шелестом он также поблагодарил меценатов и шефов школы, а также подрядчика, выполнявшего работы.
Подарок для каждого.
В Омской области за школьные парты со 2 сентября сели порядка 24 тысяч первоклассников, каждый из которых на торжественной линейке получил хороший памятный подарок об этом событии, а именно — фирменный школьный ранец с государственной символикой, в котором есть все необходимые канцелярские принадлежности. Средства на приобретение рюкзаков были выделены из регионального бюджета.