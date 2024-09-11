Губернатор Омской области открыл в Омске инженерный лицей

Присутствующий на торжественной линейке глава региона подчеркнул: школа № 3 — это уже четвёртое учебное учреждение, где выполнен капремонт в рамках президентской программы. «Это всё делалось с любовью, делалось для вас, чтобы вы пришли и ни о чём не думали, кроме как о занятиях и хороших отметках. Уверен, школа вас порадует, так как постарались вложить душу и сердце, сделать не только ремонт стен, но и приобрести новое компьютерное и интерактивное оборудование, сделать спортивные площадки, хорошее, красивое благоустройство вокруг», — сказал Виталий Хоценко. Вместе с мэром города Сергеем Шелестом он также поблагодарил меценатов и шефов школы, а также подрядчика, выполнявшего работы.