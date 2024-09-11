Андрей Веретенников: «Итоги голосования абсолютно предсказуемы и логичны»

«Итоги голосования абсолютно предсказуемы и логичны! Дмитрий Демешин за короткое время посетил все районы Хабаровского края и составил многотысячный список, так называемый атлас проблем, со слов простых людей, и главное — сразу многое решил. Открыв комментарии в своих социальных сетях, он погрузился в реальную ситуацию на территориях, без официальных докладов, что называется, “в красках”. Доверие к лидеру спроецировало и поддержку населения и к депутатскому корпусу. Все, как в бизнесе: я — это бренд моей компании и моего коллектива. Теперь единой командой, без интриг и недопониманий, на основании образования и профессионального опыта с кредитом доверия от населения команда должна за короткое время создать и внедрить систему по стабильному развитию нашего края», — высказал мнение уполномоченный по правам предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников.