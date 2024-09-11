Андрей Веретенников: «Итоги голосования абсолютно предсказуемы и логичны»

В минувшие выходные на территории всего Хабаровского края завершился единый день голосования. Отдав свои голоса, жители региона выбрали губернатора края, депутатов краевой законодательной думы, хабаровской и комсомольской городских дум, а также глав Комсомольска-на-Амуре и Амурского района. Всего в регионе состоялись 43 избирательные кампании. В Центризбиркоме России и Хабаровском краевом избиркоме отметили высокий уровень легитимности и прозрачности избирательного процесса. Высоко оценили результаты голосования и лидеры общественного мнения региона. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По результатам трех дней голосования 81,03% избирателей на выборах губернатора высказались в пользу действующего главы региона Дмитрия Демешина.
«Итоги голосования абсолютно предсказуемы и логичны! Дмитрий Демешин за короткое время посетил все районы Хабаровского края и составил многотысячный список, так называемый атлас проблем, со слов простых людей, и главное — сразу многое решил. Открыв комментарии в своих социальных сетях, он погрузился в реальную ситуацию на территориях, без официальных докладов, что называется, “в красках”. Доверие к лидеру спроецировало и поддержку населения и к депутатскому корпусу. Все, как в бизнесе: я — это бренд моей компании и моего коллектива. Теперь единой командой, без интриг и недопониманий, на основании образования и профессионального опыта с кредитом доверия от населения команда должна за короткое время создать и внедрить систему по стабильному развитию нашего края», — высказал мнение уполномоченный по правам предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников.
Действительно, если взглянуть на результаты голосования, то четко видна равномерно высокая поддержка Дмитрия Демешина во всех районах края. Этому поспособствовал подход главы региона к работе с территориями. С первых дней работы он заявил о равноправии всех районов и лично посетил каждый из них, от Охотска до Бикина. В ходе визитов Демешин в обязательном порядке проводил диалоги с жителями.
«С учетом опыта Дмитрия Демешина в части контрольно-надзорной деятельности я уверен в экономическом развитии региона, в том числе через снижение административных барьеров, борьбу с коррупцией и силовым давлением. Недавняя встреча в рамках ВЭФ с президентом страны Владимиром Путиным, где обсуждались вопросы контроля над бизнесом без вреда для экономики, подтверждает все сказанное выше», — отметил Андрей Веретенников.