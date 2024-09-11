Маск оценил результаты дебатов между Харрис и Трампом

Ранее Маск заявлял, что Харрис станет катастрофой для США в случае победы на предстоящих президентских выборах. В частности, он предрекал, что американцев ждет массовый голод, а США в итоге прекратят свое существование в случае, если Харрис выполнит свои предвыборные обещания по ограничению цен на продукты. Он также высказывал недоумение, почему Харрис только обещает исправить якобы «работающую» экономическую политику американского президента Джо Байдена, но не берется за ее исправление прямо сейчас. Помимо этого, Маск обвинял Харрис во лжи и заявлял, что США нуждаются в таком президенте, который сможет говорить и отвечать на вопросы без помощи телесуфлера.