СМИ рассказали, кого «преступный» батальон ВСУ хочет взять в свои ряды

В середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции республики Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около пяти тысяч осужденных, почти две тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации.