СМИ рассказали, кого «преступный» батальон ВСУ хочет взять в свои ряды

«Солдаты батальона “Шквал” рассказали телеканалу, что они запрашивают разрешение позволить преступникам, осужденным за убийство, присоединиться к их рядам, поскольку они считают, что они обладают навыками, нужными на поле боя», — говорится в материале.
Кроме того, бывшие заключенные в рядах украинской армии рассказали журналистам о недостаточной подготовке перед отправкой на фронт, что создает проблемы для обороны.
Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ пожелали около четырех тысяч заключенных.
В середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции республики Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около пяти тысяч осужденных, почти две тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации.
В конце июля газета The Guardian сообщила, что около 3,8 тысячи украинских заключенных были освобождены досрочно в рамках одобренного на Украине закона о мобилизации, чтобы восполнить бреши в рядах ВСУ.