Мэр Омска Шелест рассказал, как восстанавливают газопровод на 19-й Линии

Мэр также отметил, что восстановление газоснабжения он контролирует лично вместе с главой Центрального округа Амангельды Мендубаевым. Специалисты параллельно разрабатывают план по восстановлению повреждённого участка газопровода. Сергей Шелест сообщил, что все необходимые материалы оплатили в конце прошлой недели. Поставят по плану 18 сентября. После этого начнутся монтажные работы. Восстановление продолжается по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко.