Мэр Омска Шелест рассказал, как восстанавливают газопровод на 19-й Линии

В Омске продолжают восстанавливать повреждённый в крупном пожаре газопровод на 19-й Линии. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест.
«Вчера, как и обещали жителям, специалисты “Омскгоргаза” завершили промывку повреждённого трубопровода от грязи. Работы проводились на участке в пойменной части Оми. Сейчас, в соответствии с планом, выполняется опрессовка трубы второго участка: от места июльского инцидента до задвижки на склоне реки», — сообщил Шелест.
Мэр также отметил, что восстановление газоснабжения он контролирует лично вместе с главой Центрального округа Амангельды Мендубаевым. Специалисты параллельно разрабатывают план по восстановлению повреждённого участка газопровода. Сергей Шелест сообщил, что все необходимые материалы оплатили в конце прошлой недели. Поставят по плану 18 сентября. После этого начнутся монтажные работы. Восстановление продолжается по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко.